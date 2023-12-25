شهدت عدة ولايات تركية بما فيها العاصمة أنقرة، الأحد، احتجاجات تضامنية مع فلسطين، ومناهضة للهجمات الإسرائيلية على غزة.

وخرج المحتجون في ولايات إسطنبول وسيرت وبينغول وباطمان وماردين جنوب شرقي تركيا، احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وسار المحتجون بقيادة "منصة محبي الرسول" في ولاية سيرت، وتجمعوا في ميدان "15 تموز".

وتُليت في الميدان آيات من القرآن الكريم، وأُلقيت خطابات مناهضة لإسرائيل.

وفي ولاية بينغول، تجمع أطفال مع أسرهم، خلال برنامج نظمته جمعية "أوزغور"، أمام المسجد الكبير رافعين أعلام فلسطين وتركيا.

مسيرة لأجل شهداء الأطفال والنساء

وفي ولاية باطمان خرجت مسيرة نسائية، قادتها منظمات المجتمع المدني الإسلامية، من أجل الأمهات والأطفال الذين قُتلوا في غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تضمَّنت عبارة "أمهات باطمان يسرِن من أجل غزة".

أما في ولاية ماردين فقد تجمع نساء وأطفال رافعين أعلام فلسطين وتركيا، أمام الحديقة الوطنية في قضاء "ميديات".

ورفع المشاركون خلال الفعالية التي نظمتها منصة منظمات المجتمع المدني في "ميديات"، شعارات مناهضة لإسرائيل.

فيما شهدت إسطنبول، الأحد، مسيرة تضامنية مع ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مطالبين بوقف الهجمات على قطاع غزة في أسرع وقت ممكن وفتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

كما قاد وقف المرأة الشابة والديمقراطية (Genç KADEM) مظاهرة في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، للتنديد بالظلم الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين وهجماتها على غزة.

مسيرات في أنقرة وديار بكر

وفي العاصمة التركية أنقرة، خرجت "مسيرة غزة الكبرى" للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الحرب.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وتركيا، مطالبين بوقف الإبادة ومنادين بالحرية للشعب الفلسطيني، كما حملوا لافتات تتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في قتل الفلسطينيين.

وفي ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، تظاهر مواطنون أول من أمس (السبت)، تنديداً بالهجمات الإسرائيلية على غزة ودعماً لفلسطين.

جاء ذلك تلبيةً لدعوات منظمات مجتمع مدني وفرع حزب "هدى بار" في ديار بكر.

وحمل المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية، مطلقين هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وفي كلمة له خلال المظاهرة، قال يحيى أوغراش، نائب رئيس فرع "هدى بار" في ديار بكر، إن غزة تشهد "إبادة جماعية" طيلة 78 يوماً.

وأضاف: "لن نصمت ولن نستكين حتى ينتهي الاحتلال وتتوقف الإبادة الجماعية".

واختُتمت المظاهرة بتلاوة آيات من القرآن الكريم والدعاء لضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة.