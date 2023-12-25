سياسة
3 دقيقة قراءة
بطول 3540 متراً.. أردوغان يفتتح المدرج الثاني لمطار "صبيحة غوكتشن" بإسطنبول
يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مراسم تُقام (الاثنين)، المدرج الثاني لمطار "صبيحة غوكتشن" الدولي، في مدينة إسطنبول، حسب وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الذي أكد أن المدرج الجديد سيضاعف القدرة الاستيعابية للمطار.
بطول 3540 متراً.. أردوغان يفتتح المدرج الثاني لمطار "صبيحة غوكتشن" بإسطنبول
أردوغان يفتتح (الاثنين) المدرج الثاني لمطار "صبيحة" / صورة: AA
25 ديسمبر 2023

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتاح المدرج الثاني لمطار "صبيحة غوكتشن" الدولي، في الطرف الآسيوي لمدينة إسطنبول، خلال مراسم تقام (الاثنين).

وفي تصريحات للصحفيين، الأحد، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن المدرج الثاني لمطار "صبيحة غوكتشن"، سيُفتتح غداً (الاثنين) بحضور الرئيس أردوغان.

وأضاف أورال أوغلو: "سوف نعيش مشاعر الفخر بإكمال مشروع مهم جديد للبلاد في مجال الطيران بنجاح".

وشدّد على أهمية موقع تركيا الجغرافي المحوري وسط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وعلى مسارات الطيران الرابطة بين الأسواق المتقدمة والأسواق النامية.

وأوضح أورال أوغلو، أن تركيا توجد في موقع مميز وسط 67 دولة، يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ويقدَّر حجم تجارتها بنحو 8 تريليونات و600 مليار دولار.

وذكر أن "تركيا بموقعها هذا، مناسِبة جداً لتصبح مركز العبور بالنسبة إلى العالم في مجال الطيران".

وأشار أورال أوغلو، إلى أن تركيا ارتقت إلى المركز الثالث بين الدول الأوروبية، والمركز السادس على مستوى العالم في تصنيف إجمالي حركة الركاب للمطارات الأوروبية والعالمية خلال عام 2022".

وأفاد بأن مطار "صبيحة غوكتشن" كان بحاجة إلى زيادة في قدرته الاستيعابية، وأنهم أطلقوا مشروع إنشاء مدرجه الثاني لتلبية هذه الحاجة.

وأكد أورال أوغلو، أنهم نفَّذوا هذا المشروع انطلاقاً "من منظور إبداعي وابتكاري".

ولفت إلى أن قرابة 31 مليون راكب استخدموا مطار "صبيحة غوكتشن" خلال العام الفائت.

وأوضح أن "صبيحة غوكتشن" يُعد ثالث أكثر مطار ازدحاماً في تركيا، وذلك بعد مطاري إسطنبول وأنطاليا.

ومن المقرر أن يضاعف افتتاح المدرج الجديد، القدرة الاستيعابية للمطار.

وحول تفاصيل المدرج، قال أورال أوغلو، إن طوله يبلغ 3 آلاف و540 متراً، فيما يصل عرضه إلى 60 متراً، مما يسمح لأضخم الطائرات بالهبوط إلى المطار والإقلاع منه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us