يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتاح المدرج الثاني لمطار "صبيحة غوكتشن" الدولي، في الطرف الآسيوي لمدينة إسطنبول، خلال مراسم تقام (الاثنين).

وفي تصريحات للصحفيين، الأحد، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن المدرج الثاني لمطار "صبيحة غوكتشن"، سيُفتتح غداً (الاثنين) بحضور الرئيس أردوغان.

وأضاف أورال أوغلو: "سوف نعيش مشاعر الفخر بإكمال مشروع مهم جديد للبلاد في مجال الطيران بنجاح".

وشدّد على أهمية موقع تركيا الجغرافي المحوري وسط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وعلى مسارات الطيران الرابطة بين الأسواق المتقدمة والأسواق النامية.

وأوضح أورال أوغلو، أن تركيا توجد في موقع مميز وسط 67 دولة، يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ويقدَّر حجم تجارتها بنحو 8 تريليونات و600 مليار دولار.

وذكر أن "تركيا بموقعها هذا، مناسِبة جداً لتصبح مركز العبور بالنسبة إلى العالم في مجال الطيران".

وأشار أورال أوغلو، إلى أن تركيا ارتقت إلى المركز الثالث بين الدول الأوروبية، والمركز السادس على مستوى العالم في تصنيف إجمالي حركة الركاب للمطارات الأوروبية والعالمية خلال عام 2022".

وأفاد بأن مطار "صبيحة غوكتشن" كان بحاجة إلى زيادة في قدرته الاستيعابية، وأنهم أطلقوا مشروع إنشاء مدرجه الثاني لتلبية هذه الحاجة.

وأكد أورال أوغلو، أنهم نفَّذوا هذا المشروع انطلاقاً "من منظور إبداعي وابتكاري".

ولفت إلى أن قرابة 31 مليون راكب استخدموا مطار "صبيحة غوكتشن" خلال العام الفائت.

وأوضح أن "صبيحة غوكتشن" يُعد ثالث أكثر مطار ازدحاماً في تركيا، وذلك بعد مطاري إسطنبول وأنطاليا.

ومن المقرر أن يضاعف افتتاح المدرج الجديد، القدرة الاستيعابية للمطار.

وحول تفاصيل المدرج، قال أورال أوغلو، إن طوله يبلغ 3 آلاف و540 متراً، فيما يصل عرضه إلى 60 متراً، مما يسمح لأضخم الطائرات بالهبوط إلى المطار والإقلاع منه.