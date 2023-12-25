قال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الروسية على منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين، أمس (الأحد)، في حين قال مسؤولون روس في بلدة هورليفكا، شرق أوكرانيا، إن شخصاً قُتل نتيجة قصف أوكراني.

وتخلَّت القوات الروسية عن مدينة خيرسون، المركز الإداري لمنطقة خيرسون على نهر دنيبرو، جنوب أوكرانيا، والضفة الغربية للنهر منذ أكثر من عام، لكنها منذ ذلك الحين تقصف الكثير من المناطق هناك على نحو مستمر من مواقعها على الضفة الشرقية للنهر.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الوفيات في خيرسون حدثت نتيجة قصف روسي متواصل للمدينة والمنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الشرطة المحلية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في قصف لمبنى سكني ومنزل في مدينة خيرسون.

وقال أولكسندر تولوكونيكوف، رئيس المكتب الصحفي للإدارة العسكرية الإقليمية لخيرسون، لهيئة الإذاعة العامة الأوكرانية، إن إمدادات الغاز والمياه انقطعت جزئياً بسبب الهجمات التي أصابت أيضاً منشأة طبية.

وأضاف: "تحطمت النوافذ ولحقت أضرار بالمبنى".

وقال مسؤول عيّنته روسيا، إنه على بُعد نحو 600 كيلومتر شمال شرقي خيرسون في بلدة هورليفكا، في مناطق خاضغة للسيطرة الروسية في منطقة دونيتسك الأوكرانية، دمَّر القصف الأوكراني مركزاً للتسوق وعدة مبانٍ أخرى.

وقال رئيس بلدية هورليفكا المعيَّن من روسيا عبر تطبيق تليغرام، إن الهجمات أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين.

وبينما تنفي موسكو وكييف استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، نفّذ الجانبان الكثير من الضربات على البنية التحتية في كل منهما، التي تعد بالغة الأهمية لجيشيهما.

في غضون ذلك، تبادل مسؤولون روس وأوكرانيون إعلان إسقاط طائرات عسكرية تابعة لكل منهما، الأحد، في مناطق متفرقة على طول الجبهة الممتدة بطول ألف كيلومتر للحرب التي دخلت شهرها الثاني والعشرين.

وقال ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية، إن وحدات أوكرانية مضادة للطائرات قصفت مقاتلة روسية قاذفة للقنابل من طراز "سوخوي-34"، قرب مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا والمطلة على بحر آزوف، جنوب أوكرانيا.

وكتب أوليشوك على تطبيق تليغرام أن الطائرة لم تعد إلى قاعدتها، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت أربع طائرات عسكرية أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسقاط كييف ثلاث طائرات روسية قاذفة للقنابل.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة "سوخوي-27" وقاذفة تكتيكية "سوخوي-24" في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الجمعة، إن قوات أوكرانية أسقطت ثلاث طائرات حربية روسية قاذفة للقنابل "سوخوي-34" على الجبهة الجنوبية.

وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية أيضاً إسقاط الطائرات.