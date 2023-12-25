أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده الليلة الماضية، في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 489.

وقال الجيش، في بيان: "قُتل جنديان في معارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية".

وأشار إلى ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط إلى 489 منذ بداية الحرب، بينهم 162 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، العثور على جثث 5 محتجزين لدى حماس في شبكة أنفاق شمالي قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلان كتائب القسام فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن نفس العدد من المحتجزين، جراء الغارات الإسرائيلية، مرجحةً مقتلهم.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري، إن القوات الإسرائيلية "اكتشفت شبكة أنفاق في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة، وانتشلت منها 5 جثث لأسرى إسرائيليين قُتلوا فيها".

وعرض الجيش الإسرائيلي لقطات لحمَّام وغرفة عمل متصلين بممرات خرسانية في شبكة أنفاق قال إنها تابعة لحركة حماس شمالي القطاع.

ولم يوضح الجيش ملابسات وفاة محتجزين، وقال دانيال هاغاري إن السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث.

وقال المتحدث العسكري في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "سنُطلع العائلات ثم الجمهور على ما ستسمح العائلات بالكشف عنه".

ومساء الأحد، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، مقتل 48 جندياً إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتدمير 35 آلية عسكرية في معارك بقطاع غزة خلال الأيام الأربعة الماضية.

والسبت، رجح أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، مقتل 5 محتجزين إسرائيليين جراء الغارات على غزة، وذلك بعد فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.