واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن ومناطق بالضفة الغربية، واندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، فجر الاثنين، إثر اقتحام مدن جنين ونابلس ومناطق بالخليل وطوباس ، لتندلع اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين، أسفرت عن إصابات برصاص الاحتلال.

فجر الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومداخل مخيمها، وسُمع إطلاق نار كثيف واندلعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المدينة والمخيم من شارعي جنين-الناصرة وجنين-حيفا، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدة مناطق.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في المخيم واقتحمت عدة منازل في حارتَي الدمج والحواشين تخللتها اعمال تدمير وتخريب.

واقتحم الجيش حيي جبل أبو ظهير وخلة الصوحة في مدينة جنين، كما انقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالمدينة والمخيم بعد استهداف الاحتلال مولد التيار الكهربائي.

وأطلق مقاومون فلسطينيون صافرات الإنذار مرتين، الاثنين، خلال الاقتحام الـ17 للمدينة ومخيمها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شمال شرقي جنين، وداهمت مقهى في القرية، واحتجزت عدداً من المواطنين واستجوبتهم بعد التحقق من هوياتهم، حسب قناة الجزيرة القطرية.

اشتباكات مسلحة وإصابات بالرصاص

وفي نابلس، نشرت وسائل إعلام محلية فلسطينية مشاهد تُظهر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية، الليلة الماضية، واندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحام المخيم، قبل أن تنسحب منه لاحقاً.

كما انتشرت قوات الاحتلال في أحياء قرية برقة شمال غربي نابلس وحظرت التجوال لعدة ساعات، فيما داهمت عدداً من منازل الفلسطينيين، واعتقلت عدداً من سكان القرية -بينهم مسنون- واقتادتهم إلى منزل حوّلته إلى مركز تحقيق.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين شباب مقاومين وقوات الاحتلال أُصيب على أثرها 3 شبان بالرصاص الحي خلال مداهمات لقوات الاحتلال لكلٍّ من مدينة يطا وبلدة ترقوميا، كما صادر الاحتلال عدداً من مركبات المواطنين.

وفي طوباس، أُصيب مواطن بالرصاص الحي، فجر اليوم (الاثنين)، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا، شمالي المدينة.

وأفادت مصادر طبية لـ"وفا" بأن طفلاً (17 عاماً) أُصيب بالرصاص الحي في الرقبة، ونُقل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا في ساعات الفجر بعدد من الآليات العسكرية، واندلعت مواجهات داخل البلدة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في مدينة طوباس (شمال)، وبلدة سعير بمحافظة الخليل (جنوب).

نحو 4700 معتقل

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 4695 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقاً لتقارير حقوقية.

وتوزعت الاعتقالات في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وجنين وطولكرم، وتشمل المعطيات مَن اعتُقل وأُفرج عنه، أو من بقي رهن الاعتقال.

من جهتها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في عيادة سجن الرملة كثّفت خلال الآونة الأخيرة تضييقها وإجراءاتها القمعية بحق المعتقلين المرضى القابعين هناك، والبالغ عددهم 14 أسيراً.

وأوضحت الهيئة أن "الحالات المرضية في عيادة سجن الرملة هي الأصعب في السجون، فهناك مصابون بالرصاص، ومقعدون، ومصابون بأمراض مزمنة، وأورام خبيثة منذ سنوات، وجميعهم محتجزون في ظروف قاسية، إلى جانب ما يتعرضون له من انتهاكات طبية متواصلة تجعل منهم فريسة للأمراض".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها أكثر من 800 أسير مريض، من بينهم نحو 250 أسيراً يعانون أمراضاً مزمنة، منهم 24 أسيراً يعانون السرطان والأورام بدرجات متفاوتة.

تهجير أكثر من ألف فلسطيني

في السياق، كشفت مؤسسات دولية وحقوقية فلسطينية عن أنه جرى تهجير أكثر من ألف فلسطيني من 10 تجمعات، خصوصاً في منطقة الأغوار، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المستوطنين شنّوا أكثر من 170 اعتداءً جسدياً على الفلسطينيين، وهي إحصائية لا تتضمن حالات المضايقة والتحرش والتعدي والترهيب التي تزيد من الضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل.

ووفقاً لمؤسسات دولية، زاد عنف المستوطنين من 3 اعتداءات يومياً إلى 7 في اليوم الواحد، والأغوار الشمالية مثال لما يحدث.