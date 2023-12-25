في الوقت الذي تكشف وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر فادحة تفوق الأرقام الرسمية من قتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تشكيل جيش الاحتلال فرقاً نفسية لمواجهة الميول الانتحارية لدى الجنود الإسرائيليين بسبب الحرب في غزة.

وقالت الصحيفة العبرية إن قسم التأهيل في الجيش الإسرائيلي قرر إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الإسرائيليين الذين يعانون الاضطرابات النفسية بسبب الحرب على غزة مند 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقاً للمصدر ذاته ستُشكَّل الفرق من ممرضين وأطباء نفسيين "يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية لأجل تقييم الجنود الذين يعانون اضطرابات نفسية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين في قسم التأهيل أن "الحرب على غزة تفرض ثمناً باهظاً لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصاً بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال".

وكشفت مصادر طبية إسرائيلية في وقت سابق عن أن جنود الاحتلال الذين أُصيبوا في معارك غزة منذ بدء التوغل البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعانون صدمات نفسية صعبة وكوابيس مزعجة من هول مشاهد الحرب.

كانت صحيفة هآرتس العبرية قد أوردت في وقت سابق أن 500 جندي إسرائيلي يعيشون حالياً صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلاً عن عائلات الجنود الإسرائيليين، قال موقع واللا العبري، الشهر الماضي، إن شراسة المقاومة الفلسطينية سبَّبت صدمات واضطرابات للجنود العائدين من غزة.

وحسب تقارير عبرية، فإن المستشفيات تحقن الجنود المصدومين نفسياً بمواد مخدرة ليتمكنوا من النوم.

وتشير التقارير إلى افتتاح مراكز لتأهيل أعداد كبيرة من العسكريين الذين أُصيبوا بعاهات مستديمة جراء المعارك. ومن بين هؤلاء أكثر من 100 أصيبوا بالعمى.

والاثنين، أعلن الجش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، وأشار إلى ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط إلى 489 منذ بداية الحرب، بينهم 162 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن خسائر فادحة تفوق هذه الأرقام بكثير، حيث تقول إن المستشفيات تكتظ بالجرحى من العسكريين، وإن المقابر تستقبل أعداداً هائلة من الجثث.

والخميس الماضي، انسحب مقاتلو لواء النخبة جولاني للمشاة في الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفق ما أورده إعلام عبري.

وقال موقع واللا الإخباري والقناة 12: "بعد أكثر من 70 يوماً في غزة، وسقوط 44 مقاتلاً منه، غادر مقاتلو لواء جولاني قطاع غزة، لالتقاط أنفاسهم، وزيارة أهاليهم لبضعة أيام".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفاً و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​