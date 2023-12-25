سياسة
1 دقيقة قراءة
أنقرة.. رئيس هيئة الأركان السعودية يلبّي دعوة رسمية من نظيره التركي
أجرى رئيس هيئة الأركان السعودية فياض بن حامد الرويلي، زيارة رسمية للعاصمة التركية أنقرة تلبيةً لدعوة من نظيره التركي متين غوراك الذي استقبله في مقر رئاسة هيئة الأركان بمراسم عسكرية رسمية.
أنقرة.. رئيس هيئة الأركان السعودية يلبّي دعوة رسمية من نظيره التركي
رئيس هيئة الأركان التركية يستقبل نظيره السعودي في أنقرة / صورة: AA
25 ديسمبر 2023

استقبل رئيس هيئة الأركان التركية متين غوراك، نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي، في العاصمة أنقرة.

ويُجري الرويلي زيارة رسمية للعاصمة التركية، تلبيةً لدعوة تلقّاها من غوراك.

وعند مدخل رئاسة هيئة الأركان التركية، جرت مراسم استقبال عسكرية للضيف السعودي.

وعقب ذلك توجه القائدان لبدء محادثات ثنائية، في مقر رئاسة هيئة الأركان.

تأتي زيارة الرويلي ضمن مساعي السعودية منذ سنوات لتعزيز قدراتها العسكرية والصناعية الدفاعية وسط توترات في المنطقة، وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us