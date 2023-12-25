استقبل رئيس هيئة الأركان التركية متين غوراك، نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي، في العاصمة أنقرة.

ويُجري الرويلي زيارة رسمية للعاصمة التركية، تلبيةً لدعوة تلقّاها من غوراك.

وعند مدخل رئاسة هيئة الأركان التركية، جرت مراسم استقبال عسكرية للضيف السعودي.

وعقب ذلك توجه القائدان لبدء محادثات ثنائية، في مقر رئاسة هيئة الأركان.

تأتي زيارة الرويلي ضمن مساعي السعودية منذ سنوات لتعزيز قدراتها العسكرية والصناعية الدفاعية وسط توترات في المنطقة، وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.