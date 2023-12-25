تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي إردنش بولجال، مسؤول تجنيد العناصر بتنظيم PKK الإرهابي، في السليمانية شمال العراق.

جاء ذلك في عملية نوعية نفَّذتها الاستخبارات التركية ضد تنظيم PKK/KCK الإرهابي شمالي العراق، حسبما ذكرت مصادر أمنية لـTRT عربي، اليوم (الاثنين).

وأوضحت المصادر أن بولجال، واسمه الحركي علي خبات، كان مسؤولاً عن تجنيد العناصر لصالح التنظيم الإرهابي وتلقينهم التدريبات في منطقة السليمانية-كركوك في العراق.

وأضافت أنه جنَّد عناصر ودرَّبهم على تنفيذ عمليات في مدن تركية كبرى مثل إسطنبول وإزمير، عبر غسل أدمغتهم وشحنهم دعائياً ضد تركيا وشعبها.

كما تورط الإرهابي المذكور في تجنيد الأطفال أيضاً لصالح التنظيم الإرهابي الذي انضم إليه منذ فترة طويلة وترقى في مناصبه مستغلاً فكره الإجرامي في خداع الشباب بالمنطقة المذكورة.

وتنظيم PKK، المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعدُّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورُضَّع في تركيا.