سياسة
2 دقيقة قراءة
الاستخبارات التركية تحيد من يسمى أحد مسؤولي تنظيم PKK الإرهابي بشمال العراق
حيّد جهاز الاستخبارات التركية الإرهابي إردنش بولجال، مَن يسمى أحد مسؤولي تنظيم PKK الإرهابي في عملية بمدينة السليمانية شمالي العراق. وكان بولجال مسؤولاً عن تجنيد العناصر، بمن فيهم الأطفال، فضلاً عن الأنشطة الدعائية والقتالية لصالح التنظيم في المنطقة.
الاستخبارات التركية تحيد من يسمى أحد مسؤولي تنظيم PKK الإرهابي بشمال العراق
استهداف مواقع لتنظيم PKK الإرهابي شمال العراق- أرشيفية / صورة: AA
25 ديسمبر 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي إردنش بولجال، مسؤول تجنيد العناصر بتنظيم PKK الإرهابي، في السليمانية شمال العراق.

جاء ذلك في عملية نوعية نفَّذتها الاستخبارات التركية ضد تنظيم PKK/KCK الإرهابي شمالي العراق، حسبما ذكرت مصادر أمنية لـTRT عربي، اليوم (الاثنين).

وأوضحت المصادر أن بولجال، واسمه الحركي علي خبات، كان مسؤولاً عن تجنيد العناصر لصالح التنظيم الإرهابي وتلقينهم التدريبات في منطقة السليمانية-كركوك في العراق.

وأضافت أنه جنَّد عناصر ودرَّبهم على تنفيذ عمليات في مدن تركية كبرى مثل إسطنبول وإزمير، عبر غسل أدمغتهم وشحنهم دعائياً ضد تركيا وشعبها.

كما تورط الإرهابي المذكور في تجنيد الأطفال أيضاً لصالح التنظيم الإرهابي الذي انضم إليه منذ فترة طويلة وترقى في مناصبه مستغلاً فكره الإجرامي في خداع الشباب بالمنطقة المذكورة.

وتنظيم PKK، المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعدُّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورُضَّع في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us