عاش الفلسطينيون في قطاع غزة ليل الأحد-الاثنين إحدى أعنف ليالي الحرب، بعد تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على جميع المناطق، لا سيما في مخيمَي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى اندلاع حرائق في مصانع ومنازل لعدة ساعات ودمار مادي هائل.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية والآليات المدفعية نفّذَت خلال اللية الماضية وساعات الصباح "عشرات الغارات العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، بخاصة مخيمات النصيرات والبرج والمغازي (وسط)".

وذكر الشهود أن القصف أسفر عن "عشرات القتلى والجرحى ودمار مادي هائل علاوة على اندلاع حرائق في مناطق شمال القطاع".

وأشاروا إلى أن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت عشرات قنابل الإنارة في منطقة جباليا شماليّ القطاع، قبل أن تتراجع لعدة مئات من الأمتار من تلك المنطقة".

وأفاد شهود العيان بأن حرائق اندلعت في عدة مواقع من جباليا بينها "تَجمُّع مصانع بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل"، موضحين أن مروحيات إسرائيلية "تشارك كذلك في قصف جباليا".

5 مجازر وآلاف النازحين

في السياق نفسه أفادت مراسلة TRT عربي من رفح ربى العجرمي بأن سلسلة غارات عنيفة شنّها طيران الاحتلال على المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة تسببت بسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأشارت إلى ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة في منطقة معن بخان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 23 شهيداً من عائلة صلاح، فيما أغارت الطائرات بأكثر من 50 غارة على مناطق مختلفة من القطاع ما أدى إلى استشهاد أكثر من 95 شخصاً.

وذكرت العجرمي أن الاحتلال أجبر 150 ألفاً من سكان القطاع على النزوح غرباً بفعل القصف العنيف، حيث ارتكب خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية 5 مجازر راح ضحيتها مئات بين شهيد ومصاب ومفقود.

في غضون ذلك ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات على خان يونس تطالب فيها سكان منطقتي "بلوك 112" المحاذية لمجمع ناصر الطبي، ثاني أكبر مستشفيات قطاع غزة، و"بلوك 64" في حي قيزان أبو رشون وسط خان يونس، بـ"إخلائهما على الفور".

تكدُّس الجثامين

ميدانياً أيضاً، أفادت مصادر محلية لوكالة "وفا"، بأن الغارات الإسرائيلية تجددت على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة اليوم الاثنين، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، مربعاً سكنياً كاملاً في المغازي، في ظلّ وجود عدد كبير من المدنيين تحت الركام والأنقاض بين جريح وشهيد.

يأتي ذلك فيما تكدست ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة بجثامين الشهداء، بعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على المنطقة.

وأفاد المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى د.خليل الدقران، بأن "المستشفى مليء بالمصابين والشهداء، وتكدس عدد كبير من المصابين على الأرض وفي الممرات والخيام، وأكثر من 70 شهيداً معظمهم أشلاء جراء مجزرتَي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

من جانبها أفادت جمعية الهلال الأحمر في غزة بوجود أكثر من 8 آلاف بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بمناطق متفرقة في القطاع.

تدمير النظام الصحي

وقال الدقران إن ما تبقى من مستشفيات باتت عاجزة عن التعامل مع المصابين وجثث الشهداء المنتشرة في كل مكان.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن من بين مستشفيات غزة البالغ عددها الإجمالي 36 مستشفى، تعمل الآن 9 فقط جزئياً، وكلها في الجنوب.

ووصفت المنظمة مشاهد مرضى متروكين يستجدون الطعام والماء بأنها "لا تُحتمَل".

وأحصت منظمة الصحة العالمية 246 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة حتى 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف، ما أسفر عن استشهاد 582 شخصاً، وإصابة 748 آخرين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفاً و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.