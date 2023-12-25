سياسة
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"أهداف الحرب غير واقعية".. رئيس استخبارات إسرائيل السابق يرد على نتنياهو
قال رئيس الاستخبارات العسكرية السابق أهارون زئيفي فركش، إن الأهداف التي حددتها إسرائيل لحربها الدائرة في غزة "ليست واقعية"، وذلك رداً على تأكيد الحكومة الإسرائيلية مراراً أنها لن توقف حربها في غزة قبل تحقيق أهدافها كافة، بما في ذلك تصفية قادة حماس.
"أهداف الحرب غير واقعية".. رئيس استخبارات إسرائيل السابق يرد على نتنياهو
بنيامين نتنياهو أكد مراراً أنّ إسرائيل لن توقف حربها قبل تحقيق أهدافها كافة / صورة: Reuters
25 ديسمبر 2023

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق أهارون زئيفي فركش، إنه "من المستحيل" إنهاء الحرب في غزة دون عودة المحتجزين.

وقال زئيفي فركش، الاثنين، في مقابلة مع موقع "واي نت" الإخباري العبري إن الأهداف التي حددتها إسرائيل لحربها الدائرة ضد قطاع غزة "ليست واقعية".

وتابع: "لقد بدأنا بتدمير حماس، ولكن في هذه الأثناء هناك تحدٍّ حاسم، فمن المستحيل إنهاء الحرب دون عودة المختطفين"، وفق المقابلة مع النسخة الإلكترونية من صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد حددت أهداف حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإنهاء حكم حماس في غزة، والقضاء على قدراتها العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكن لم تعلن الحكومة الإسرائيلية حتى اليوم، عن تحقيق أيٍّ من هذه الأهداف.

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت هيئة البث العبرية الرسمية عن أن إسرائيل "تدرس تسوية تُقضي إلى ترحيل قادة حركة حماس إلى الخارج" بهدف إنهاء الحرب.

ويعد هذا تقليصاً واضحاً للطموح الإسرائيلي بعدما كان القضاء على الحركة وقادتها أولوية للحرب التي تكبدت فيها تل أبيب الكثير من الخسائر المادية والبشرية على مدار 80 يوماً.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مراراً أنّ إسرائيل لن توقف حربها في غزة قبل تحقيق أهدافها كافة، بما في ذلك تصفية قادة حماس، وأولهم زعيمها في غزة يحيى السنوار، وزعيم الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، وخصصت مكافآت مادية لمن يدلي بمعلومات تفيد بتحديد أماكنهم.

وقال نتنياهو في وقت سابق الأحد، إن الجيش الإسرائيلي "يوسّع رقعة الحرب في قطاع غزة، ولن يوقفها حتى تحقيق أهدافها".

وأضاف في كلمة بثتها هيئة البث الإسرائيلي الرسمية: "للحرب ثمن باهظ جداً، وإنها الطريقة الوحيدة لإعادة مخطوفينا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تعود تشكل تهديداً على إسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفاً و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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