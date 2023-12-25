سياسة
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إسطنبول.. أردوغان يفتتح المدرج الثاني بمطار "صبيحة غوكتشن" الدولي
افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، المدرج الثاني في مطار "صبيحة غوكتشن" الدولي الواقع في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، لترتفع قدرة المطار على الاستضافة إلى أكثر من 85 مليون مسافر سنوياً.
إسطنبول.. أردوغان يفتتح المدرج الثاني بمطار "صبيحة غوكتشن" الدولي
الرئيس أردوغان خلال افتتاح المدرج الثاني من مطار "صبيحة" الدولي في إسطنبول / صورة: AA
25 ديسمبر 2023

افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، المدرج الثاني في مطار "صبيحة غوكتشن" الدولي الواقع في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان في كلمته خلال حفل الافتتاح، إنه مع بدء تشغيل المدرج الثاني سيكون للمطار القدرة على استضافة أكثر من 85 مليون مسافر سنوياً.

ولفت إلى أنه مع نهاية العام الجاري سيصل عدد مسافري المطار إلى 37 مليوناً، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 63 مليون مسافر بحلول عام 2030.

وكشف الرئيس التركي عن هدفه افتتاح مطار "تشوقورأوفا" الشهر المقبل في ولاية أضنة جنوبي البلاد، لافتاً إلى أن سكان ولايتَي أضنة ومرسين يتوقون إلى افتتاح المشروع.

ولفت كذلك إلى أن مطار "صبيحة غوكتشن" استضاف ما يقرب من 25 مليون مسافر في 2021 عبر 181 ألف رحلة جوية، وأن العدد وصل إلى 31 مليون مسافر في 2022.

وذكر كذلك أن مطار "صبيحة غوكتشن" هو الثالث في تركيا الذي يتمتع بأكبر عدد من الرحلات الجوية بعد مطاري إسطنبول وأنطاليا.

وتضم مدينة إسطنبول التركية 3 مطارات هي: "صبيحة غوكتشن" في الشطر الآسيوي، وفي الشطر الأوروبي "إسطنبول"، و"أتاتورك" الدوليين، وجرى تخصيص الأخير فقط لرحلات طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والحكومية، بعد الانتقال إلى مطار إسطنبول في أبريل/نيسان 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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