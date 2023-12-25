سياسة
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الأمم المتحدة تصف حرب غزة بـ"الإبادة".. وإسرائيل ترفض إصدار تصاريح لأمميين
أكّدت مقررة أممية أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية وأنها تُرتكب بإذن من العالم، مستشهدة بما حدث سابقاً في رواندا وسربرنيتسا، فيما عرقلت إسرائيل إصدار تصاريح إقامة وسفر لموظفين أمميين اعتراضاً على مواقف المنظمة الدولية من الحرب.
الأمم المتحدة تصف حرب غزة بـ"الإبادة".. وإسرائيل ترفض إصدار تصاريح لأمميين
مقررة أممية: الإبادة الجماعية في غزة تُرتكب بإذن من العالم / صورة: AA
25 ديسمبر 2023

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن "الإبادة الجماعية" التي يشهدها قطاع غزة حاليّاً تجري بإذن من العالم، كما سبق وحدث في سربرنيتسا ورواندا.

وأضافت المقر رة الأممية أن ما يجري في قطاع غزة "لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين".

وتابعت: "الإبادة الجماعية ليست تصرفاً واحداً، بل عملية تمتد إلى مراحل ولا بد من عرقلتها".

وأكدت أن "الإبادة الجماعية" التي تشهدها غزة حاليّاً تُرتكب بإذن من العالم وعلى مرأى ومسمع منه، كما سبق وحدث ذلك في سربرنيتسا ورواندا من قبل، حسب تعبيرها.

ألبانيز أوضحت أن "الإبادة الجماعية" والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة ينفذها "مرتزقة" قادمون من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا وإيطاليا وألمانيا وجنوب إفريقيا والهند.

وتابعت: "لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب".

وطالبت بالضغط على أجهزة القضاء في البلدان التي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدول الأخرى، بما فيها فلسطين المحتلة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه.

تصاريح موظفين أمميين

بدوره، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عدم تمديد تصريح إقامة موظف أممي ورفض طلب تأشيرة آخر، اعتراضاً على مواقف الأمم المتحدة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال كوهين في تغريدة: "أصدرت تعليمات لوزارة الخارجية بعدم تمديد تأشيرة الإقامة لأحد موظفي المنظمة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في إسرائيل، ورفض طلب التأشيرة لموظف آخر".

واعتبر أن سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي"، على حد تعبيره.

وتابع: "بدءاً من الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) الذي أضفى شرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مروراً بمفوّض حقوق الإنسان الذي ينشر مؤامرات دموية غير موثّقة، وصولاً إلى منظمة الأمم المتحدة للمرأة التي تجاهلت لمدة شهرين أعمال الاغتصاب ضد النساء الإسرائيليات"، وفق ادّعائه.

ولم تقدم تل أبيب أي أدلة تثبت مزاعمها بأن عناصر "حماس" ارتكبت "فظائع" عند تنفيذها عملية "طوفان الأقصى"، وزعمت أن عناصر الحركة "اغتصبوا نساء وقطعوا رؤوس أطفال" عندما تسللوا إلى مستوطنات غلاف غزة، وتواصل الحكومة الإسرائيلية تكرار هذه المزاعم، وتطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بها.

وقال كوهين: "سنتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تجريها منظمة حماس"، مضيفاً: "توقفوا عن الصمت في وجه نفاق الأمم المتحدة"، حسب تعبيره.

ولم يذكر كوهين أسماء الموظفَين الأمميَّين اللذين قرّر عرقلة أوراقهما.

ولزاماً على الموظفين الأمميين العاملين في الأراضي الفلسطينية الحصول على تأشيرات إسرائيلية للمرور إلى الأراضي الفلسطينية.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توجه إسرائيل انتقادات حادة لوكالات الأمم المتحدة، على رأسها أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، بسبب مواقفه الرافضة للحرب ودعوته مراراً لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وامتد الهجوم الإسرائيلي علي غوتيريش حتى بلغ مطالبته بالاستقالة، واتهامه بأنه يشكل "خطراً على السلم العالمي".

وخلال الحرب على غزة، استُشهد أكثر من 130 من موظفي الأمم المتحدة جراء القصف الإسرائيلي، وفق ما أعلن مسؤولون في المنظمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفاً و36 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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