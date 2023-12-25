أكد تيم داوسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أن استهداف الصحفيين عمداً يعد انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب.

جاء ذلك في لقاء مع وكالة الأناضول، علّق فيه على مقتل الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني.

وقال داوسون: "بموجب القانون الدولي، يجب على القوات المسلحة أن تعتبر الصحفيين مدنيين وأن تضمن سلامتهم. ومن الواضح أن استهداف الصحفيين عمداً يعد انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب".

وذكر داوسون أن غزة تحولت إلى "مدينة أشباح" نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وأن الناس يحاولون البقاء على قيد الحياة دون توفّر الظروف الإنسانية الأساسية، وأن العاملين في مجال الإعلام الذين يتعرضون للهجمات الإسرائيلية كل يوم تقريباً، هم من أكبر ضحايا المأساة الحاصلة في القطاع.

ووصف داوسون عدد الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة بأنه "فظيع ومفجع"، مضيفاً أن "عدد القتلى في غزة تجاوز 20 ألفاً. وحسب مصادر محلية فإن عدد الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في المنطقة بلغ 103، ووفقاً لإحصائيات الاتحاد الدولي للصحفيين فإن العدد صار 63 أو ربما أكثر".

وأضاف داوسون أن 7 إلى 8 بالمئة من الصحفيين الموجودين في المنطقة فقدوا حياتهم. وأن بعض الصحفيين فقدوا جميع أفراد عائلاتهم تقريباً، مبيناً أن هذه الأرقام تكاد تكون غير مسبوقة بالمقارنة مع عدد الصحفيين في غزة.

وفي معرض تعليقه على ادعاءات إسرائيل بأنها لا تستهدف الصحفيين عمداً، قال داوسون: "الصحفيون في غزة الذين تحدثت إليهم يعتقدون بوضوح أنهم مُستهدفون. وبالنظر إلى المعدل المرتفع لوفيات الصحفيين، فمن الصعب الاعتقاد بأنهم غير مستهدفين عمداً".

"إسرائيل تفعل ما بوسعها لمنع وصول أخبار غزة"

وشدّد داوسون على أن إسرائيل ارتكبت عديداً من جرائم الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع: "من الواضح أن وضع الجميع في غزة مُزْرٍ. فالطعام والماء والوقود والمأوى يكاد يكون منعدماً.. لقد نزح الجميع تقريباً، ووفقاً للقانون الدولي، يجب على القوات المسلحة أن تعتبر الصحفيين مدنيين، وأن تضمن سلامتهم، واستهدافهم يعد جريمة حرب. ويجب أن تُسأل الحكومة الإسرائيلية عن الغرض من هذه الأعمال ولماذا يجري استهداف الصحفيين".

وأكد داوسون أن قطع التيار الكهربائي والاتصالات في غزة نُفّذ بهدف منع تدفق الأخبار من القطاع.

وقال: "الانقطاع مستمر في اتصالات القطاع. وقد قُتل عديد من الصحفيين الفلسطينيين خلال الهجمات الإسرائيلية، وينقل الصحفيون في غزة الأخبار بقدر ضئيل من الإمكانات، وإسرائيل تفعل كل شيء لمنع وصول الأخبار من وعن غزة".

ولفت إلى أن مقتل الصحفيين يؤثر بشكل مباشر في حرية الصحافة، ​​وأن الاتحاد الدولي للصحفيين يدعم الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الصحفيين في غزة وقدرتهم على أداء واجباتهم.

وأضاف: "يعمل الاتحاد الدولي للصحفيين مع اتحاد الصحفيين الفلسطينيين على ضمان عدم انقطاع تدفق الأخبار من غزة، ونحن نعلم أن جهودنا أنقذت حياة الصحفيين في القطاع، لكننا رغم ذلك ندعو الجميع إلى الكفاح من أجل أن يتمكن الصحفيون من البقاء على قيد الحياة والاستمرار في عملهم".

المحكمة الجنائية والتحقيق في مقتل الصحفيين

وذكر داوسون أن الاتحاد الدولي للصحفيين تقدّم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن المواطنة الأمريكية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عام 2022.

وأردف: "أنا صحفي، وأدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيق في مقتل زملائنا الصحفيين الفلسطينيين. وآمل أن تبدأ تحقيقاً شاملاً في مقتل عديد من الصحفيين في غزة".

وقال أيضاً: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان زار الضفة الغربية مؤخراً وأكد لاتحاد الصحفيين الفلسطينيين أن التحقيق جارٍ حول مقتل شيرين أبو عاقلة. أعتقد أن هذا التطور سوف يسلط الضوء على ما يحدث في غزة اليوم".

وأشار إلى أن التحقيق الذي يجري في المحكمة الجنائية حول مقتل الصحفيين الفلسطينيين، يمثل عتبة مهمة في بناء الثقة بالقانون.

وأضاف: "لا أعرف مدى إمكانية جمع الأدلة اللازمة لمحاسبة المجرمين وإجراء التحقيقات والمحاكمات الجنائية بشكل صحيح في خضم هذه الأحداث، لكنني أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يثق الشعب الفلسطيني بالقانون الدولي بشكل عام".

نقابة إسرائيلية تدين الاعتداء على مصور الأناضول

أدانت نقابة الصحفيين الإسرائيليين قرار إعادة شرطيين اعتدوا بالضرب المبرح على مصور الأناضول بمدينة القدس، مصطفى الخاروف، إلى العمل.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتدى عدد من عناصر شرطة حرس الحدود الإسرائيليين على الخاروف في أثناء تغطيته منع الشرطة وصول فلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت آنذاك، عناصر الشرطة وهم يعتدون بالضرب المبرح على الخاروف في حي وادي الجوز بالمدينة.

وقالت نقابة الصحفيين الإسرائيليين، الأحد، إن "قرار الشرطة الإسرائيلية بإعادة ضباط شرطة حرس الحدود الذين ضربوا بوحشية المصور الصحفي مصطفى الخاروف إلى العمل، بينما يجري تحقيق نشط في هذه القضية، هو أمر فاضح وغير مقبول".

وأضافت عبر منصة "إكس": "بدلاً من وقف رجال الشرطة عن العمل بشكل فوري حتى انتهاء التحقيق واتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحقهم، ترسل الشرطة رسالة مفادها بأن دماء الصحفيين فارغة".

وتابعت النقابة: "نحن عازمون على التحرك والتأكد من تحقيق العدالة ورؤيتها، ويجب على الشرطة حماية حرية الصحافة، ومعاقبة ضباط الشرطة العنيفين".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دافع عن رجال الشرطة الذين اعتدوا على مصور الأناضول، ورفض معاقبتهم.

ونُقل الخاروف إثر اعتداء مبرح إلى المستشفى نتيجة تعرضه لإصابات في الرأس والوجه وأنحاء من جسده.

وأظهر مقطع الفيديو أفراد الشرطة وهم يركلون مصور وكالة الأناضول بعد دفعه ووقوعه على الأرض، وضرب أحدهم إياه ببندقيته على رأسه.

وسبق أن تعرض الخاروف لاعتداءات من عناصر الشرطة والأمن الإسرائيلي في أثناء أداء عمله.

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مقتل صحفيَّين فلسطينيَّين في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 103.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفاً و36 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​