حذرت جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية، من خطر نقص الغذاء في البلاد في حالات الطوارئ، إثر تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر، في ضوء تطورات الحرب على غزة.

ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة "معاريف" العبرية، الاثنين، عن جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية قولها: "يوجد خطر نقص الغذاء في حالات الطوارئ، بعد التهديدات بالبحر الأحمر على ضوء تطورات الحرب في غزة".

وأشارت إلى "تهديدات الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب".

وطالبت الجمعية الإسرائيلية بإجراءات لضمان تحقيق هدف ألا يكون إنتاج الغذاء المحلي أقل من 75% من احتياجات الغذاء في إسرائيل.

وحذرت من أن عدم ضمان ذلك "سيتسبب في نقص حاد في الغذاء وقت الحروب وحالات الطوارئ".

وكان الحوثيون أعلنوا رفض السماح للسفن المتوجهة إلى إسرائيل بمواصلة طريقها عبر البحر الأحمر.

وتوعدت جماعة "الحوثي" في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الجماعة الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.