سياسة
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"المناطق الآمنة كذبة".. حماس تؤكد مواصلة إسرائيل ارتكاب مجازر بحق نازحي غزة
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسرائيل تواصل ارتكاب "مجازرها بحق النازحين الفلسطينيين، أما ادعاؤها وجود مناطق آمنة، فهو كذبة تحاول من خلالها تضليل الرأي العام العالمي".
"المناطق الآمنة كذبة".. حماس تؤكد مواصلة إسرائيل ارتكاب مجازر بحق نازحي غزة
حماس تؤكد مواصلة الاحتلال ارتكاب "مجازر" في غزة / صورة: AA
25 ديسمبر 2023

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، إن إسرائيل تواصل ارتكاب "مجازرها بحق النازحين الفلسطينيين، أما ادعاؤها وجود مناطق آمنة فهو كذبة تحاول من خلالها تضليل الرأي العام العالمي".

وأضافت الحركة، في بيان: "يواصل العدو المجرم استهداف النازحين الذي تركوا بيوتهم بفعل القصف في مناطق طَلَبَ منهم هو النزوح إليها على أنها أماكن آمنة، وارتكب أبشع المجازر بحقّهم، وآخرها مجزرة مخيم المغازي (ليل الأحد/الاثنين) التي راح ضحيّتها قرابة مائة شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء".

ووصفت الحركة "ادعاء الاحتلال وجود مناطق آمنة بالكِذبة التي تُثبِتها مجزرة المغازي.. نحو 1600 مجزرة ارتُكبت ضد المدنيين الفلسطينيين".

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول "تضليل الرأي العام ووسائل الإعلام العالمية بادعاء وجود مناطق آمنة، بينما يحوّل هذه العناوين إلى مصايد بشرية يستهدف من خلالها المدنيين العزل".

وطالبت الحركة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي ووسائل الإعلام بـ"العمل على ملاحقة إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائمهم".

وعاش الفلسطينيون في قطاع غزة، ليل الأحد/الاثنين واحدة من أعنف ليالي الحرب، بعد أن كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على جميع المناطق، لا سيما في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى اندلاع حرائق في مصانع ومنازل لعدة ساعات ودمار مادي هائل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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