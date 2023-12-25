أعلنت كتائب القسام الاثنين، تنفيذها عملية "تفجير حقل ألغام في كمين محكم لـ4 جيبات تتبع قيادة العدو (الإسرائيلي) في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، واستهداف قوات النجدة التي وصلت إلى المكان لإجلاء القتلى".

كما قالت الكتائب، في بيان مقتضب، إنها استهدفت جنوداً إسرائيليين شمال وشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة "بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس".

وفي بيان ثانٍ، ذكرت أنها استهدفت "تجمُّعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون".

كما بثّت القسّام مشاهد قالت إنها لـ"رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة"، دون أن تحدد المناطق التي استهدفتها في الداخل الإسرائيلي.

من جانبها، قالت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، إنها استهدفت جنوداً إسرائيليين في محاور عدة للقتال شمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت، في بيان، إن عناصرها تمكنوا صباح اليوم (الاثنين) من "استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف التاندوم والآر.بي.جي في شارع بنك فلسطين بجباليا البلد شمال قطاع غزة".

وذكرت في بيان ثانٍ أن عناصرها استهدفوا "حشداً لجنود وآليات العدو في محيط موقع إيرز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون".

كما استهدفت عناصر "سرايا القدس"، حسب بيان ثالث، "التحشيدات العسكرية بمحيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".

وأفادت بأنها استهدفت "دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة التاندوم في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق (مدينة) غزة (شمال القطاع)".

وأوردت أنها قصفت "تحشيدات العدو في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون (أكبر أحياء مدينة غزة مساحةً) بصواريخ 107 وقذائف الهاون".

كذلك بثّت سرايا القدس مشاهد قالت إنها من استهداف عناصرها "لآليات وجنود العدو في محاور التقدم شرق (مدينة) غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.