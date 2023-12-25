سياسة
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صحيفة إسرائيلية: استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد فبراير المقبل
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، عن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في فبراير/شباط المقبل بواقع 4 جلسات أسبوعيّاً.
صحيفة إسرائيلية: استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد فبراير المقبل
محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد تبدأ فبراير/شباط المقبل 2024 / صورة: AFP
25 ديسمبر 2023

تُستأنف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد في فبراير/شباط المقبل 2024، وفق إعلام إسرائيلي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الاثنين، عن المحكمة العليا الإسرائيلية، قولها "إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ستُستأنف اعتباراً من فبراير/شباط المقبل".

وأضافت: "من المقرر أن تنعقد المحكمة أربعة أيام في الأسبوع لجلسات الاستماع في قضية رئيس الوزراء".

وبعد توقف استمر شهرين، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، نظر اتهامات نتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رِشَىً والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدّمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، مطلع 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يُلزمه القانون الإسرائيلي الاستقالة من منصبه إلا حال إدانته من المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر أشهراً طويلة.

يتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنُّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى الاثنين، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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