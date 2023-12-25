سياسة
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"رفيق سليماني".. الحرس الثوري يعلن مقتل أحد مسؤوليه بهجوم إسرائيلي في دمشق
أعلنت مصادر أمنية ووسائل إعلام حكومية إيرانية مقتل مسؤول كبير بالحرس الثوري الإيراني يُعرف بـ"رضي موسوي" وهو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين النظام السوري وإيران، بغارة جوية إسرائيلية على أطراف دمشق.
"رفيق سليماني".. الحرس الثوري يعلن مقتل أحد مسؤوليه بهجوم إسرائيلي في دمشق
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل رضي موسوي أحد مسؤوليه بغارة جوية إسرائيلية في دمشق / صورة: متداول
25 ديسمبر 2023

أفادت ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام حكومية في إيران بأن مستشاراً كبيراً في الحرس الثوري الإيراني قُتل، الاثنين، في غارة جوية إسرائيلية على أطراف دمشق، وفقاً لرويترز.

وأضافت المصادر أن المستشار المعروف باسم رضي موسوي هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين النظام السوري وإيران.

وقطع التليفزيون الرسمي الإيراني بثّه الإخباري المعتاد ليعلن مقتل موسوي، ووصفه بأنه "أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا".

وذكر التليفزيون الرسمي أن موسوي كان "أحد رفاق قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي قُتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيّرة في العراق عام 2020.

من جهته أعلن الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي الإيراني أن إسرائيل "ستدفع ثمن" مقتل موسوي.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعليقاً حتى الآن بخصوص الأمر.

وتشنُّ إسرائيل منذ سنوات هجماتٍ ضد ما تصفها بـ"أهداف مرتبطة بإيران في سوريا"، حيث تزايد نفوذ طهران منذ دعمها رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقالت إيران في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن الضربات الإسرائيلية قتلت اثنين من أعضاء الحرس الثوري في سوريا كانا يعملان مستشارين عسكريين هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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