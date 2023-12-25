شدد الرئيس رجب طيب أروغان، الاثنين، على أنّ تركيا عازمة على مواصلة الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية حتى النهاية، وأنها لن تسمح للإرهاب بمنعها من تحقيق رؤيتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في افتتاح المدرج الثاني في مطار صبيحة غوكتشن الدولي في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وأضاف الرئيس التركي: "لن نسمح للإرهاب والإرهابيين بمنعهم تحقيق رؤية تركيا" في مئويتها الثانية.

و"مئوية تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في مئويتها الثانية.

وشدد الرئيس التركي على مواصلة الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية حتى النهاية.

ووجه الرئيس التركي انتقادات لقوى سياسية داخلية تهادن الإرهابيين الانفصاليين من أجل الحصول على بضعة أصوات في الانتخابات.

وحذر الرئيس الشباب الأتراك من الانخداع بالدعاية التي يبثها مَن وصفهم بـ"المحرضين" داخل تركيا.

وترحّم الرئيس أردوغان على أرواح الشهداء الأتراك الذين سقطوا في مواجهة الإرهابيين يومي السبت والأحد شمالي العراق.

وقدّم تعازيه لأسر وأقارب الشهداء متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

ويشن الجيش التركي عمليات على أوكار الإرهابيين شمالي العراق وسوريا بعد استشهاد 12 جنديّاً وإصابة 13 آخرين يومَي السبت والأحد.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.