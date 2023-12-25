أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 20 ألفاً و674، بالإضافة إلى 54 ألفاً و536 إصابة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 20.674 شهيداً، و54.536 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضاف أن إسرائيل لا تزال "تعتقل 99 كادراً صحياً على رأسهم مديرو مستشفيات شمال غزة محمد أبو سلمية وأحمد الكحلوت وأحمد مهنا".

وعن الأوضاع الصحية والإنسانية في مراكز الإيواء، قال القدرة: "بلغت مستويات كارثية مفجعة لأكثر من 1.8 مليون نازح يتعرضون لمخاطر المجاعة والبرد القارص وتفشي الأمراض والأوبئة".

وبخصوص استهداف المنظومة الصحية أفاد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف 141 مؤسسة صحية وأخرج 23 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة" (منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول).

وعن ضحايا الكوادر الطبية، قال المتحدث إن "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدّت إلى استشهاد 311 كادراً صحياً وتدمير 102 سيارة إسعاف".

وطالب القدرة "المؤسسات الأممية بالانتقال من موقع توصيف الواقع الكارثي للنازحين والتحذيرات من خطورته إلى إيجاد آليات فاعلة وعاجلة تضمن تدخلها الانساني لمنع الكارثة والمجاعة".

وأوضح أن ذلك يكون "بتوفير المأوى المناسب لظروف الشتاء وكميات كافية من الماء الصالح للشرب والنظافة الشخصية والطعام والكساء والأغطية وإقامة نقاط طبية للنازحين في أماكن وجودهم كافة".

الصحة العالمية تحذّر من "خطر الجوع"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عشرات آلاف النازحين في مشافي قطاع غزة، يواجهون "خطر الجوع" الذي وصل إلى "أبعاد مخيفة".

وأضاف في تدوينة له عبر منصة إكس، الاثنين، أنه زار يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، 4 مشافٍ في قطاع غزة بما فيها مستشفى الشفاء، برفقة مسؤولين أمميين آخرين.

وأكد أن هناك حاجة كبيرة في المشافي المحاصرة بقطاع غزة، للمعدات الطبية، والغذاء ومياه الشرب وأسرّة للمرضى.

وحذّر من عواقب "جوع مزمن" تشهده غزة حالياً، داعياً منظمة الصحة العالمية وشركائها إلى زيادة مساعداتهم من مياه الشرب والمواد الغذائية.

وأوضح أن مستشفى الشفاء "الذي كان فيما مضى أحد أكبر مشافي غزة"، بات يقدم حالياً الإسعافات الأولية فقط.

وأشار إلى استضافة مستشفى الشفاء قرابة 50 ألف نازح فلسطيني ممن يواجهون خطر الجوع، بحسب تعبيره.

غيبريسوس دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة التي تعاني انهياراً في المنظومة الصحية بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة.

بابا الفاتيكان يدعو "لوضع حدّ" للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الاثنين، إلى "وضع حدّ للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، والحصاد المروع للمدنيين الأبرياء".

جاء ذلك في خطاب ألقاه من رواق كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد.

وانتقد البابا "صناعة الأسلحة وأدوات الموت" التي تؤجج الحروب، في إطار نداء يوم عيد الميلاد من أجل السلام في العالم وخاصة بين إسرائيل والفلسطينيين، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال: "ندعو إلى وضع حدّ للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والحصاد المروع للمدنيين الأبرياء".

كما أعرب البابا فرانسيس عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصلى من أجل إنهاء الحرب التي "تدمر حياة الناس في إسرائيل وفلسطين".

نتنياهو: الحرب على غزة لم تقترب من نهايتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها".

وقال نتنياهو في اجتماع لحزبه "الليكود"، بحسب تصريح وصل الأناضول: "أنا عائد الآن من غزة، وقد التقيت بفرقة احتياط في الميدان، الجميع سألوني شيئاً واحداً فقط: ألا نتوقف ونستمر حتى النهاية".

وأضاف: "في الصحف وفي الاستديوهات يقولون إننا توقفنا (...) نحن لا نتوقف، نواصل القتال ونعمّقه في الأيام المقبلة وسيكون قتالاً طويلاً ولم يقترب من نهايته".

واستكمل نتنياهو قائلاً: "نحن بحاجة إلى الصبر والتماسك والوحدة والتمسك بالرسالة".

وليل الأحد/الاثنين، عاش الفلسطينيون في قطاع غزة واحدة من أعنف ليالي الحرب، بعد أن كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على جميع المناطق، ولا سيما في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة لاندلاع حرائق في مصانع ومنازل لعدة ساعات ودمار مادي هائل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرةً على غزة، خلّفت خسائر ماديةً وبشريةً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.