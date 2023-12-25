سياسة
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"هجرة طوعية".. إعلام عبري: نتنياهو يحاول دفع سكان غزة إلى دول أخرى
نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع عقدته كتلة الليكود الاثنين، أكّد فيها أنه يعمل على تحقيق "الهجرة الطوعية" لسكان غزة.
"هجرة طوعية".. إعلام عبري: نتنياهو يحاول دفع سكان غزة إلى دول أخرى
صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية تقول نتنياهو يعمل على تحقيق الهجرة الطوعية لسكان غزة / صورة: AA
25 ديسمبر 2023

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على "تحقيق الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى".

وأضافت الصحيفة على صفحتها الإلكترونية، أن هذه التصريحات جاءت رداً على النائب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، داني دانون، خلال اجتماع عقدته كتلة الحزب، الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: "مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها".

بدوره، قال دانون في الجلسة ذاتها: "العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي (مارك ميلر) تحدث عن هذه الأمور علناً، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأمريكية)".

وأضاف: "يجب علينا تشكيل فريق في دولة إسرائيل يعتني بهذه القضية ويتأكد من أن كل من يريد مغادرة غزة إلى دولة ثالثة، يمكنه القيام بذلك".

وتابع دانون: "يجب أن يكون هذا منظماً، لما له من أهمية استراتيجية لليوم التالي للحرب".

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو رد على دانون قائلاً: "نحن نعمل على ذلك".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اقترح دانون قضية الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة.

ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لدول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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