سياسة
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صحة غزة: 180 ولادة يوميّاً لنازحات فلسطينيات في ظروف غير آمنة
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن 180 نازحة فلسطينية في مراكز الإيواء يلدن يوميّاً في ظروف "غير آمنة"، فيما يعاني نحو 900 ألف طفل نازح من خطر "الجفاف والمجاعة والأمراض".
صحة غزة: 180 ولادة يوميّاً لنازحات فلسطينيات في ظروف غير آمنة
صحة غزة: 180 نازحة فلسطينية يلدن يوميّاً في ظروف "غير آمنة". / صورة: AA
25 ديسمبر 2023

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، إن 180 نازحة فلسطينية في مراكز الإيواء يلدن يوميّاً في ظروف "غير آمنة"، فيما يعاني نحو 900 ألف طفل نازح من خطر "الجفاف والمجاعة والأمراض".

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مستشفى الهلال الإماراتي بمدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأضاف القدرة: "50 ألف حامل في مراكز الإيواء بلا غذاء ولا رعاية صحية، ونحو 180 منهن يلدن يوميّاً في ظروف غير آمنة وغير إنسانية".

وأوضح أن نحو "900 ألف طفل في مراكز الإيواء يعانون خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض الجلدية وفقر الدم".

وبيّن أن "70% من مرضى الفشل الكُلوي يتعرضون لمخاطر صحية كارثية نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم إلى خدمة غسْل الكُلى، خصوصاً شمال غزة".

وأفاد القدرة بأن إسرائيل "تعمدت تدمير مستشفيات شمال غزة، وبذلك تركت 800 ألف شخص فيها بلا خدمات صحية".

وحذّر من أن "الجرحى والمرضى والحوامل والأطفال الرُّضَّع، في مناطق شمال غزة، يتعرضون للموت المحقق".

وطالب القدرة "المؤسسات الأممية كافة بالعمل الفوري على تشغيل مجمع الشفاء الطبي بشكل عاجل، ومستشفيات شمال غزة، من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، باستثناء عودة محدودة لعمل قسم غسل الكلى بالمجمع منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويُصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والأطقم الطبية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنُّها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى الاثنين، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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