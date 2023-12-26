أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية الاثنين، رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وغزة "خارج إطار مسؤوليتها"، وذلك بعد انتهاء حرب إسرائيل على القطاع المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة رام الله وسط الضفة، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

والأحد نقل موقع الشرق الإخباري (مقره السعودية) عن مصادر مطّلعة (لم يفصح عنها)، أن مصر قدّمَت "مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لتولي إدارة الضفة والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء".

وأفاد الموقع بأن حركة حماس أبدت "موافقتها على الاقتراح"، لكن لم يصدر من الجانب المصري أو حركة حماس أي تعقيب رسمي بشأن هذا المقترح.

وقالت منظمة التحرير في بيانها، إنها "ناقشت ما نُشر في وسائل إعلامية عن ورقة مبادرة تتحدث عن ثلاث مراحل، بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيداً عن إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد".

وأضافت أنها قررت "رفضها، وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من مخاطر تمسّ مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكّد الموقف الفلسطيني الثابت".

ونقل البيان عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله في كلمته الافتتاحية للاجتماع: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملاً لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

وتابع: "الأولوية الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفاً شاملاً ودائماً، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لشعبنا في غزة".

وحسب موقع "الشرق" الإخباري، فإن المبادرة المصرية تتكون من 3 مراحل لإنهاء القتال في قطاع غزة، تبدأ بهدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد إلى 3 أسابيع، وإطلاق 40 محتجزاً إسرائيلياً، ومباحثات فلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وأخيراً وقف كلي وشامل لإطلاق النار وصفقة شاملة لتبادل الأسرى.

والأربعاء وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولي البلاد بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفاد مصدر آنذاك بأن هنية سيلتقي مسؤولين مصريين لمناقشة "وقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء الحصار على غزة، فيما قد ستكون هذه النقاشات تمهيداً لصفقة تبادل للأسرى".

"قطر ومصر ليستا طرفاً في مستقبل غزة"

في سياق منفصل قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاثنين، إن "القاهرة والدوحة لن تكونا طرفاً في ما يحدث بغزة مستقبلاً"، معتبراً أن "الدور الوحيد الممكن لمصر هو فتح حدودها أمام سكان القطاع".

جاء ذلك في كلمة له بمستهل اجتماع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسته، وفق صحيفة معاريف العبرية.

ولم تعلّق مصر وقطر على تصريحات الوزير الإسرائيلي حتى الساعة 20:00ت.غ.

وقال سموتريتش: "سمعت تقارير عن مقترحات لمسؤولين في مصر وقطر بشأن استمرار الحرب، ومن المفترض أن يناقش مجلس الحرب، من بين أمور أخرى، هذه المقترحات".

وتابع: "أريد أن أقول بوضوح إن مجلس الحرب ليس لديه تفويض بوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها المتمثلة في تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين وإزالة التهديد من قطاع غزة".

ومضى وزير الاحتلال خلال كلمته مهاجماً القاهرة: "بعد سنوات غضّت فيها مصر الطرف وسمحت بالتسليح المجنون لحماس كما يتكشف الآن، فإن التدخل الوحيد الذي يمكن أن تنفّذه في غزة هو السماح لسكان غزة بالذهاب إليها ومن خلالها إلى دول أخرى".

وأردف سموتريتش​​​​​​​: "لن تكون قطر ولا مصر طرفاً في ما يحدث في قطاع غزة مستقبلاً، لن نكرر الأخطاء"، وفق قوله.

وقال إن "من يعتقد أن إسرائيل ستوافق على مزيج من حكومة مهنية تشارك فيها حماس والسلطة الفلسطينية تحت ستار بيروقراطيين وتكنوقراط فهو يعيش في الوهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.