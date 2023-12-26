سياسة
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سوريا.. غارة روسية تقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب
حسب مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية، أقلعت 3 مقاتلات روسية من مطار حميميم في محافظة اللاذقية، وقصفت بلدة أرمناز في إدلب متسببة في مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال.
سوريا.. غارة روسية تقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب
مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال بغارة روسية في إدلب السورية / صورة: Reuters
26 ديسمبر 2023

قُتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال ليلة الاثنين جرَّاء غارة جوية شنّتها مقاتلة روسية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وحسب مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية، أقلعت 3 مقاتلات روسية من مطار حميميم في محافظة اللاذقية الاثنين الساعة 21.15 بالتوقيت المحلي، وقصفت بلدة أرمناز في إدلب.

وقُتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، كما أصيب طفل آخر بجروح، ونُقل إلى مستشفى قريب من المنطقة، وفق الدفاع المدني السوري.

وفي سبتمبر/أيلول 2018 أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام السوري كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020 توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تخرقه بين حين وآخر.

وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارّين من هجمات النظام السوري نحو مليونَي مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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