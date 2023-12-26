قال الجيش الإسرائيلي إن اليهود القاطنين في بلدان أخرى من غير المواطنين، بإمكانهم الخدمة في الجيش متطوعين.

ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، برز إلى الواجهة وجود ما يسمى "الجندي الوحيد"، الذين خدم بعضهم في الجيش الإسرائيلي رغم أنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يمكن لليهود غير الإسرائيليين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي متطوعين".

ووفقاً لمركز الجنود الوحيدين فإن "الجندي الوحيد هو جندي في الجيش ليست لديه عائلة في إسرائيل تدعمه: مهاجر جديد، أو متطوع من الخارج، أو يتيم، أو فرد من منزل مفكَّك".

وأضاف المركز أن "أكثر من 7000 جندي وحيد، يخدمون حالياً في الجيش الإسرائيلي، نحو 45% منهم من المهاجرين الجدد، القادمين من الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم، و50% من الإسرائيليين الأيتام، أو الذين يأتون من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة".

يشار إلى أن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل هي 32 شهراً للرجال و24 شهراً للنساء فوق سن 18 عاماً، وأي شخص يرفض ذلك قد يواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 200 يوم فضلاً عن الضغوط الاجتماعية.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي، يُطلب أيضاً من المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة ويعيشون في بلدان أخرى أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل.

ووفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى أمس (الاثنين)، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.