سياسة
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الاحتلال يعلن مقتل ضابط.. ومستشفى إسرائيلي يستقبل 18 مصاباً من غزة خلال يوم
أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك ليلة الاثنين-الثلاثاء، جنوب غزة، ما يرفع إجمالي قتلاه إلى 491. فيما أعلن مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، استقبال 18 جندياً أُصيبوا في أثناء القتال بغزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.
الاحتلال يعلن مقتل ضابط.. ومستشفى إسرائيلي يستقبل 18 مصاباً من غزة خلال يوم
الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي.. ومستشفى إسرائيلي يستقبل 18 جندياً من غزة  / صورة: AA
26 ديسمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في معارك ليلة الاثنين-الثلاثاء، جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 491.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الرقيب (احتياط) إليشا يوناتان لوبر، والمقدم (احتياط) يوسف جيترتز، سقطا في معارك جنوب قطاع غزة".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 491، بينهم 164 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

في سياق متصل، أعلن مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، استقبال 18 جندياً أُصيبوا في أثناء القتال بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك وفق بيان للمستشفى الواقع بمدينة بئر السبع (جنوب)، مساء الاثنين، نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.

وقال "سوروكا": "استقبلنا 18 جريحاً من القتال في غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، موضحاً أن "حالة أحد الجنود الجرحى وُصفت بالخطيرة".

وأشار المستشفى إلى أن "هناك 49 جندياً مصاباً يتلقون العلاج حالياً في أقسام مختلفة بالمستشفى، حالة 16 منهم خطيرة".

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل بري شمالي قطاع غزة، امتدت لاحقاً إلى مناطق الوسط والجنوب، وسط مقاومة شرسة من حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة.

و يشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى أمس (الاثنين)، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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