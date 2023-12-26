يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ81 توالياً، إذ كثَّف طيران الاحتلال خلال الساعات الماضية غاراته الجوية وقصفه المدفعي مستهدفاً عدة مناطق في القطاع ومخلّفاً مئات الشهداء والجرحى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أن سلاح الجو استهدف 100 موقع جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكثّف طيران الاحتلال خلال الساعات الماضية غاراته على خان يونس ورفح، جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وكذلك على جباليا، شمالي القطاع.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على محيط مستشفى ناصر بخان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء أمس (الاثنين)، أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل إلى 250.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي: "أُصيب أكثر من 500 فلسطيني خلال 24 ساعة".

ووصل 26 شهيداً إلى مستشفيات مدينة خان يونس منذ مساء الاثنين، وسقط 5 شهداء آخرين وعدد من المصابين في غارات إسرائيلية على منزلين في خان يونس ورفح.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة أن الطواقم الطبية "باتت عاجزة عن تقديم خدماتها للمصابين الذين يصلون إلى المستشفيات"، كما أنها "تتعامل مع حالات إصابة لم تعهدها في الحروب السابقة".

ووصلت نسبة الإشغال السريري في المستشفيات الواقعة بالمنطقة الجنوبية لقطاع غزة إلى نحو 350%، وفق الوزارة التي أكدت أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا تلبي الاحتياجات.

جمع الجثث

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف مقر الجمعية في مدينة خان يونس.

وقالت الجمعية إن المقر يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين التجؤوا إليه هرباً من القصف الإسرائيلي على منازلهم.

وعملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني على جمع الجثث المتناثرة في شوارع مدينة خان يونس، وسط القصف الإسرائيلي المستمر.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الجمعية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك نقل طواقمها جثث القتلى من شوارع حي الكتيبة بمدينة خان يونس.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب إن طواقم الإسعاف التابعة لها "نجت من قصف مدفعي إسرائيلي في المكان في أثناء نقل الشهداء"، من حي الكتيبة.

ويستهدف الجيش الإسرائيلي فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، حيث يرتكب مجازر منذ أكثر من شهرين ونصف.

مجازر وسط القطاع

كشفت منظمة أطباء بلا حدود الدولية عن أن مستشفى الأقصى الواقع في دير البلح وسط القطاع استقبل 209 جرحى و131 شهيداً على الأقل، بعد قصف القوات الإسرائيلية مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

وأضافت المنظمة في بيان على منصة إكس أن "أطباء وموظفي منظمة أطباء بلا حدود يقدمون الرعاية لجروح الإصابات الناجمة عن الحرب".

وشددت قائلة: "لا أحد ولا أي مكان آمن في غزة.. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام الآن لمنع المزيد من الوفيات والإصابات، ولضمان إيصال المساعدات دون عوائق وعلى نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الطبية".

شهادات مروعة

نقلت منظمة الصحّة العالمية شهادات مروّعة عن قصف مخيّم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط غزة، مشيرة إلى أنّ هذه الروايات جمعتها طواقمها من "مستشفى الأقصى" الذي نُقل إليه ضحايا هذا القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصّة إكس، إنّ "فريق منظمة الصحة العالمية سمع من الطواقم الطبية والضحايا قصصاً مروّعة عن المعاناة التي خلّفتها الانفجارات".

وأضاف أنّ "طفلاً فقدَ عائلته بأكملها في قصف المخيّم، وهناك ممرّض في المستشفى مُني بنفس الخسارة، إذ قُتلت عائلته بأكملها".

وشدّد تيدروس على أنّ "عدد المرضى الذين يعالجهم المستشفى يفوق بكثير طاقته من حيث الأسرّة والطواقم الطبية".

وحذّر من أنّ "الكثيرين لن تُكتب لهم النجاة فيما هم ينتظرون" دورهم لتلقّي الرعاية الصحية اللازمة.

وأرفق تيدروس منشوره بمقطع فيديو صوّره أحد مسؤولي فريق منظمة الصحة من داخل مستشفى الأقصى يقول فيه إنّه غادر لتوّه غرفة الإنعاش، حيث كان هناك طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ويُدعى أحمد.

ويضيف هذا المسؤول في منظمة الصحّة وهو يحبس دموعه، أنّ الطفل الذي أُصيب في القصف بجروح خطرة "عولج بالتخدير فحسب لتخفيف معاناته لكنه يُحتضر".

ويوضح أنّ أحمد "كان يعبر الشارع أمام الملجأ الذي كانت عائلته موجودة فيه حين أُصيب المبنى المجاور بالقصف. لقد أُصيب بشظايا وبحطام وتعرّضت أنسجة دماغه" للضرر.

ويتابع بنبرة حزينة: "لا أحد يستطيع أن يفعل أيّ شيء من أجله. وعلى غرار الكثير من الحالات الموجودة هنا، ما من قدرة على رعاية الحالات العصبية المعقّدة وحالات الصدمات المعقّدة".

لا مساحات للآمان

من جهتها، قالت جيما كونيل، رئيسة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة اتّبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة "ليجدوا أنه لم يتبقَّ أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتظ بالسكان".

وتحدثت كونيل، التي تعمل في غزة منذ عدة أسابيع، عمّا قالت إنها "رقعة شطرنج بشرية" يفر بداخلها آلاف الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات بالفعل، وأضافت أنه ليس هناك ما يضمن أنّ وجهتهم القادمة ستكون آمنة.

وقالت كونيل التي زارت حي دير البلح وسط قطاع غزة، الاثنين: "كان الناس يتجهون جنوباً ومعهم حشايا وكل ممتلكاتهم في شاحنات صغيرة وسيارات، في محاولة للعثور على مكان آمن".

وتحدثت كونيل عن وفاة طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام اسمه أحمد في مستشفى الأقصى في دير البلح، حيث نُقل الكثير من جرحى الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقالت: "لم يكن في منطقة صدرت بشأنها أوامر إخلاء، بل في منطقة من المفترض أن تكون آمنة. لا يوجد مكان آمن في غزة"، مضيفةً أن غارات جوية جديدة وقعت عندما كانت في المستشفى، وأنها شاهدت بنفسها إحضار مصابين جدد.

ويصعّد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفاً حتى أمس (الاثنين)، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.