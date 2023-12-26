حذرت جماعة الحوثي من "خطر الجوع والموت" لملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها، جراء استمرار توقف المساعدات الأممية منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأعربت وزارة حقوق الإنسان الحوثية (غير معترف بها) في بيانٍ، أمس (الاثنين)، عن "الأسف البالغ لإيقاف برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية العامة في جميع المناطق الواقعة تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى (الخاضعة للحوثيين)".

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن برنامج الغذاء العالمي في بيانٍ إيقاف المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي شمالي اليمن، بسبب "محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن تقديم قدر أقل من المساعدات".

وأضاف بيان الحوثي أن "أكبر العقبات التي تتعرض لها آلية المساعدات الدولية وتؤدي إلى تقليص دورها هي الهيمنة الأمريكية على القرار الأممي".

إلى جانب "فرض المانحين شروطهم على هذه المساعدات، وحضور الابتزاز السياسي على حساب الجوانب الإنسانية الملحة"، وفق البيان.

وحذّر "من تبعات الاستمرار في تسييس الملف الإنساني والمساعدات الإنسانية على حياة الملايين المعرّضين لخطر المجاعة والموت".

وحمّلت الجماعة "الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة جراء هذا القرار".

وبسبب تداعيات الحرب، يعاني اليمن واحدة من "أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم"، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات، وفقاً للأمم المتحدة.

ومنذ أشهر يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على عدة محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

والسبت، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين بمجموعة تدابير لـ"وقف شامل" لإطلاق النار في عموم البلاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين.