انتقدت النائبة الأيرلندية في البرلمان الأوروبي كلير دالي مجدداً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب موقفها من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واصفة إياها بـ"سيدة الإبادة الجماعية".

واتهمت دالي خلال خطابها في البرلمان الأوروبي الاثنين، فون دير لاين بتجاوز السياسات الخارجية "لتشجيع نظام فصل عنصري وحشي".

وأضافت: "مع هؤلاء المدافعين عن الديمقراطية" (مثل فون دير لين)، أعتقد أنني سأعبّر عن رأي عديد من المواطنين الأوروبيين عندما أقول: لا، شكراً لك يا سيدة الإبادة الجماعية".

وانتشرت تصريحات دالي على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شارك عديد من المستخدمين مقاطع مصورة لخطابها.

والشهر الماضي انتقدت فون دير لاين لعدم دعوتها إلى هدنة في غزة، قائلة إن "الأمر لا يتعلق بالإبادة الجماعية في إسرائيل فحسب، بل في أوروبا أيضاً".

وتعرضت فون دير لاين لانتقادات بسبب دعمها إسرائيل وتردُّدها في الدعوة إلى ضبط النفس في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.