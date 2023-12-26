أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده ستواصل الوقوف بجانب أشقائها الليبيين وتضميد جراحهم ودعمهم في الفترة المقبلة بلا تردد.

وأضاف ألطون في منشور على منصة إكس الثلاثاء: "توقيعنا مذكرة تفاهم مع ليبيا في الإعلام والاتصال عمّق علاقاتنا في هذين المجالين.

وأشار ألطون إلى أن منتدى طرابلس الإعلامي وحكومة الوفاق الليبية أوْلوا مسألة "الاتصال في الكوارث والأزمات" أهمية، قائلاً: "نحن في تركيا، سوف نواصل العمل من أجل بناء مجتمع أكثر استدامة وأكثر قدرة على مقاومة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الأخرى، على الصعيدين الوطني والدولي".

والخميس تَوجَّه ألطون إلى ليبيا للمشاركة في "منتدى طرابلس للاتصال" المنعقد بمناسبة اعتماد العاصمة الليبية "عاصمة الإعلام العربي لعام 2022".

تأتي زيارة المسؤول التركي للمشاركة في افتتاح أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي المنعقد ضمن فاعليات اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام 2022، وفق البيان الذي لم يوضح مدة زيارة ألطون.

وفي 16 يونيو/حزيران 2021، قرر مجلس وزراء الإعلام العرب بالإجماع اعتماد طرابلس عاصمة الإعلام العربي لسنة 2022، خلال اجتماع الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عُقد بمقرّ الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأُقيمَ الحدث في العاصمة الليبية من 18 إلى 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري بحضور ومشاركة وزراء الإعلام العرب ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، ورؤساء منظمات واتحادات إعلامية عربية، حسبما صرح لوكالة الأناضول مصدر في اللجنة المنظمة.