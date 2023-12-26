تظاهر محتجون أمام منزلَي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في العاصمة واشنطن، تنديداً بالدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونُظمت المظاهرة تحت شعار “لا عيد ميلاد لمجرمي الحرب”.

وردَّد المحتجون هتافات من قبيل "أوستن أوستن استيقظ، لا تنم فيما تستمر الإبادة الجماعية"، و"الحرية لفلسطين".

تتزامن هذه الاحتجاجات مع تظاهُر آلاف الأمريكيين في مختلف الولايات للمطالبة بوقف الدعم المفتوح الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل، ولقطع المساعدات العسكرية عنها.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قد تحدثت، أمس (الاثنين)، عن إرسال الولايات المتحدة أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بالأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلِّفاً حتى الاثنين، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.