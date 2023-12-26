أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنّ جيش بلاده قصف الاثنين ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك أدّى إلى إصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح.

وقال أوستن في بيان إنّ "القوات المسلّحة الأمريكية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".

وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أمريكية في العراق وسوريا شنّتها مليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".

من جهتها قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريين واتسون في بيان، إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى إلى إصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح، أحدهم حالته خطرة.

وهذا واحد من أكثر من 100 هجوم استهدفت القوات الأمريكية في سوريا والعراق منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

من جانبها، أدانت بغداد الثلاثاء استهداف القوات الأمريكية مواقع عسكرية في البلاد، ووصفته بأنه "فعل عدائي واضح ومساس مرفوض بالسيادة العراقية".

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عبر منصة إكس.

وذكر البيان: "تؤكد الحكومة العراقية أنها تتعامل بحزم إزاء اعتداء بعض العناصر على مقارّ البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة".

وأضاف: "سبق تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمسّ سيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر".

وتابع: "في الوقت نفسه، تُدين الحكومة العراقية ما جرى فجر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرّد".

وبينما أكدت السلطات الأمريكية أن الاستهداف لم يمسّ أي مدني، لفتت الحكومة العراقية في بيانها إلى أنه "أدى إلى استشهاد منتسب (إلى القوات العراقية) وإصابة 18 آخرين ضمنهم مدنيون".

ووصف المكتب الحكومي الاستهداف بأنه "فعل عدائي واضح، وغير بنّاء، ولا يصبّ في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار، ويعمل ضدّ ما هو معلن من رغبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع العراق".

وأكد أن "هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي قبل كل شيء تمثل مساساً مرفوضاً بالسيادة العراقية".

وأردف بأن القوات الأمنية العراقية نجحت في بسط الأمن والاستقرار في البلاد، و"تحقق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية التي لم تعُد تشكّل تهديداً للأمن الوطني العراقي".

وختم المكتب الحكومي بيانه بالتشديد على أن "المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تَحقَّق وترسّخ عبر آلاف التضحيات الغالية".

ومساء الاثنين أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، بوقوع إصابات وتعطل العمل في مطار أربيل المدني (شمال)، إثر "سقوط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من المطار".

والاثنين، أعلنت حكومة إقليم كردستان شمال العراق، تَعرُّض قاعدة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، لهجوم بطائرة مسيّرة مفخخة.

وسبق أن أعلن تشكيل يسمى "المقاومة الإسلامية العراقية"، يُعرَف بأنه إحدى المليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق، في بيانات، تنفيذه هجمات على قاعدة التحالف في مطارَي "عين الأسد" و"أربيل" غربيّ العراق، وكذلك على تل البيدر شماليّ سوريا، وقاعدة التنف جنوبيّ سوريا.