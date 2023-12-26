قال موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، إنه من المتوقع أن يصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إلى واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض، بشأن خطط تل أبيب لتقليص الحرب والانتقال إلى عملية "منخفضة الشدة" في غزة.

ووفق أكسيوس، فإن هذه الزيارة التي تتزامن مع تصاعد التوترات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة الحرب وموعد وقف التصعيد، تكتسي أهمية نظراً لقرب ديرمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يلتقي ديرمر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأعضاء في الكونغرس، لمناقشة "كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني".

وقال الموقع نقلاً عن مسؤول إسرائيلي إنه من المتوقع أن يناقش ديرمر خطط إسرائيل للمرحلة "منخفضة الشدة" من الحرب، التي يتوقع مسؤولون إسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، كما سيناقش معهم أفكار نتنياهو فيما يتعلق بـ"كيفية إدارة غزة" بعد انتهاء الحرب.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت أنها تريد أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في حكم غزة في واقع ما بعد حماس. وقال مسؤول أمريكي إن نتنياهو رفض هذه الفكرة في السابق، لكن في الأسابيع الأخيرة بدأ ديرمر ومسؤولون إسرائيليون آخرون في التحدث إلى نظرائهم الأمريكيين حول ما سموها "السلطة الفلسطينية الإصلاحية".

وقال المسؤول إن وفداً إسرائيلياً برئاسة مسؤول السياسات بوزارة الدفاع درور شالوم، زار، الأسبوع الماضي، واشنطن لإجراء محادثات حول اليوم التالي للحرب، مشيراً إلى "السلطة الفلسطينية الإصلاحية".

وأضاف أكسيوس أنه من المتوقع أن يناقش ديرمر أيضاً، المخاوف بشأن مخزون الذخيرة الإسرائيلي، ومطالبة الولايات المتحدة بتسريع شحنات الأسلحة.

وكشف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تحدث مع بلينكن، الأسبوع الماضي، وأعرب عن قلقه بشأن التأخير في تسليم الذخائر.

وتساءل غالانت عما إذا كان التعطيل له دوافع سياسية، ونفى بلينكن كذلك.

في المقابل، تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن زيار "نادرة" أجراها نتنياهو أمس (الاثنين)، لغزة، وقال فيها للجنود: "من يتحدث عن التوقف، ليس هناك شيء من هذا القبيل". وتعهد، في وقت لاحق، بتوسيع العدوان على غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلِّفاً حتى الاثنين، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.