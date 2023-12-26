أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مصرع جندي جراء إصابته بفطريات في قطاع غزة، علاوةً على إصابة نحو 10 آخرين بحالات مماثلة، في وقت كشف جيش الاحتلال مقتل جنديين بنيران صديقة، وإصابة 40 جنديّاً آخرين في المعارك بالقطاع خلال 24 ساعة.

قال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، إن جنديّاً أصيب بجروح خطيرة في أطرافه بساحة المعركة، ومن ثم ظهرت على جسمه فطريات مقاومة للعلاج، مضيفاً: "نُقل إلى مستشفى أسوتا في أشدود، إذ جرّب الأطباء كل العلاجات الممكنة بما فيها التجريبية من الخارج".

وأضاف الموقع، وهو النسخة الإلكترونية من صحيفة "يديعوت أحرونوت": "قد يكون منشأ الفطريات في التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي"، مشيراً إلى أن "عدداً من الجنود عادوا من ساحة المعركة مصابين بفطريات والتهابات مختلفة".

وأصيب نحو 10 جرحى من الجنود بفطريات مماثلة، قد تكون ناجمة عن تلوث التربة بمياه الصرف الصحي، وفق الموقع ذاته.

ونقل الموقع عن رئيسة "جمعية الأمراض المُعدية" الإسرائيلية (غير حكومية) جاليا راهاف، إنه "جرى تشخيص حالات عدوى فطرية وبكتيرية مقاومة بين الجنود المصابين، خصوصاً إصابات الأطراف".

وقالت راهاف: "نعلم بوجود بكتيريا شديدة المقاومة في غزة، هذه المعلومات تراكمت في دراسات أجريناها في الماضي مع أطباء من هناك".

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، حذرت بلدية غزة من خطر غرق مناطق شمال المدينة بمياه الصرف الصحي، في ظل توقف عمل المضخات جراء نفاد الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يسبب كوارث بيئية وصحية كبيرة.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين المشاركين في الحرب على قطاع غزة، بالزحار (التهاب واضطراب في الأمعاء)، والتسمّم.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت إسرائيل وللمرة الأولى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إدخال الوقود إلى قطاع غزة، في إجراء "يهدف من بين أمور أخرى، إلى توفير الحد الأدنى لدعم أنظمة الصرف الصحي، لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقوات إسرائيل".

"نيران صديقة"

من جهة أخرى، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين بقصف دبابة مبنى في غزة كان فيه جنود خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حادث وصفته بأنه "خطير وغير عادي".

وقالت إذاعة الجيش في بيان، الثلاثاء، إن دبابة قصفت المبنى، ولم يتضح إلا بعد ذلك أنه مقر للجيش، وقُتل جنديان دون توضيح لمكان المبنى.

وأوضحت الإذاعة: "يبدو أن الجنود اكتشفوا تحركات مشبوهة هناك وقرّروا مهاجمة المبنى، وأطلقوا قذيفة دبابة على الطابق الثاني منه".

وخلال الفترة الماضية، توالت التقارير في الإعلام العبري التي تكشف عن مقتل جنود إسرائيليين بـ"نيران صديقة".

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 20 جنديّاً بـ"نيران صديقة" في قطاع غزة منذ بدء المعارك البرية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إصابة 40 جنديّاً في 24 ساعة

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 40 من جنوده في معارك بقطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، وُصفت حالة 5 منهم بالخطيرة.

جاء ذلك وفق معطيات جديدة نشرها الجيش لحصيلة المصابين في صفوفه، حسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله إن 5 جنود من حصيلة المصابين الجديدة وصفت جراحهم بالخطيرة، و7 أصيبوا بجروح متوسطة.

وبذلك ترتفع حصيلة المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية التوغل البري بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 874، وفق المعطيات ذاتها.

وارتفعت بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 492، وفق بيانات رسمية.