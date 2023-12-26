سياسة
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أذربيجان تطرد دبلوماسيَّين فرنسيَّين بسبب "انتهاكهما معاهدة فيينا"
أعلنت أذربيجان طرد دبلوماسيّين فرنسيّين بسبب انتهاكهما لما تنصُّ عليه معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وطلبت منهما مغادرة الأراضي الأذربيجانية خلال 48 ساعة.
أذربيجان تطرد دبلوماسيَّين فرنسيَّين بسبب "انتهاكهما معاهدة فيينا"
أذربيجان تطرد دبلوماسيين فرنسيين - صورة أرشيفية / صورة: AA
26 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الثلاثاء، أنّها أبلغت السفارة الفرنسية لدى باكو بأنّ اثنين من موظفيها "غير مرغوب فيهما".

وأفادت الوزارة في بيان، باستدعاء السفيرة الفرنسية آن بويون إلى وزارة الخارجية، وتسليمها مذكرة احتجاج وإبلاغها بضرورة مغادرة الموظفين الاثنين الأراضي الأذربيجانية خلال 48 ساعة.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي على خلفية انتهاك الموظفين لما تنصّ عليه معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فرنسا بالتحريض على الصراعات في القوقاز من خلال تسليح أرمينيا، عقب تحرير باكو لإقليم قره باغ الذي كانت تحتله أرمينيا.

وتواجه فرنسا وهي موطن لعدد كبير من الجالية الأرمنية، اتهامات بالتحيّز لمصلحة الأرمن في منطقة القوقاز ما يفاقم من حدة التوترات هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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