قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن الحرب على قطاع غزة ستكلف تل أبيب مبلغاً إضافياً يساوي 14 مليار دولار، خلال العام المقبل، ما سيقود إلى تضاعف عجز الميزانية.

جاء ذلك في إحاطة أمام الكنيست قدمها نائب مفوض الميزانية بالوزارة إيتاي تيمكين، مساء الاثنين، في وقت تقول وزارة المالية وبنك إسرائيل إن تكلفة الحرب خلال العام الجاري تبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي ، أي 50 مليار دولار.

وذكر تيمكين، أن التكلفة الإضافية للحرب خلال العام المقبل، ستؤدي إلى مضاعفة عجز ميزانية إسرائيل ثلاث مرات تقريباً، متوقعاً أن تستمر الحرب حتى فبراير/شباط المقبل.

وأشار إلى أن التكلفة الإضافية البالغة 50 مليار شيكل (14 مليار دولار)، تتوزع بواقع 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) للأمن، و20 مليار شيكل (5.6 مليار دولار) للنفقات المدنية وغيرها.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، رفعت وزارة المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة، إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام الجاري، مع استمرار العمليات جواً وبراً وبحراً.

كانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار)، سبقتها تقديرات بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الاثنين، 20 ألفاً و674 شهيداً و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.