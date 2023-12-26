أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، الثلاثاء، أنها أوقعت قتلى وجرحى بتفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود، شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في بيان، إن عناصرها تمكنوا من تفجير عين (فتحة) نفق مفخّخة في "قوة صهيونية" مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأوقعوها بين قتيل وجريح.

كما أوضحت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش في عمليات أخرى، نفذتها ضد القوات الإسرائيلية شرق مخيم البريج (وسط).

ونشرت "القسام" في وقت لاحق مشاهد لآثار الدمار في منزل استدرجت إليه قوات من الاحتلال بعد تفخيخه.

وكانت الكتائب أعلنت في وقت سابق الثلاثاء استهداف "ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج (وسط) وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

كما أضافت في بيانين آخرين أنها استهدفت "دبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105، شرق مخيم البريج".

من جهتها، كشفت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن أنها وكتائب القسام تمكنتا من استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.يأتي هذا الإعلان، وسط معارك عنيفة مستمرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تحاول التقدم في منطقة جباليا البلد.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 قتيلاً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.