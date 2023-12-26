سياسة
2 دقيقة قراءة
الاستخبارات التركية تدمّر 50 منشأةً لـ"PKK" الإرهابي في سوريا
تمكّنت الاستخبارات التركية من تدمير 50 منشأةً لتنظيم PKK الإرهابي في سوريا، بعضها يؤوي قياديين، مؤكدة أن عملياتها الاستخباراتية ساهمت في تحييد التهديدات المحيطة بأمن الحدود.
الاستخبارات التركية تدمّر 50 منشأةً لـ"PKK" الإرهابي في سوريا
الاستخبارات التركية تدمّر 50 منشأة لتنظيم PKK الإرهابي في سوريا / صورة: AA
26 ديسمبر 2023

دمّرت الاستخبارات التركية نحو 50 منشأةً لتنظيم "PKK" الإرهابي في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية، الثلاثاء، استهدفت الاستخبارات التركية البنية التحتية لتنظيم "PKK" الإرهابي.

ورصدت الاستخبارات إنتاج التنظيم الإرهابي مستلزمات مختلفة داخل منشآت في سوريا، بدءاً من اللباس ومستلزمات الحياة اليومية وصولاً إلى الأسلحة والمتفجرات.

ولاحظت من خلال متعاونين ميدانيين، أن التنظيم الإر هابي كان يدير تحت غطاء مدني أنشطة منشآته العسكرية والاقتصادية واللوجستية في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا.

ولاحقاً تمكنت الاستخبارات التركية من نقل المعلومات المتعلقة بمواقع هذه المنشآت إلى مركز القيادة.

وعقب تحديد الاستراتيجية وإتمام الاستعدادات أطلقت الاستخبارات عملية دمّرت خلالها بإصابات مباشرة نحو 50 منشأة تابعة للتنظيم الإرهابي.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الاستخبارات التركية أولت أهمية قصوى خلال عملياتها درءاً لإلحاق الضرر بالمدنيين والتجمعات السكنية.

وذكرت أن المقرات والمنشآت المستهدفة يؤوي بعضها قياديين في التنظيم وجرى تدميرها بنجاح.

وبيّنت أن عمليات الاستخبارات ساهمت بشكل كبير في تحييد التهديدات المحيطة بأمن الحدود وتعطيل الأهداف العملياتية وقدرة التنظيم على تنفيذ عمليات ضد تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us