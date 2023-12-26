دمّرت الاستخبارات التركية نحو 50 منشأةً لتنظيم "PKK" الإرهابي في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية، الثلاثاء، استهدفت الاستخبارات التركية البنية التحتية لتنظيم "PKK" الإرهابي.

ورصدت الاستخبارات إنتاج التنظيم الإرهابي مستلزمات مختلفة داخل منشآت في سوريا، بدءاً من اللباس ومستلزمات الحياة اليومية وصولاً إلى الأسلحة والمتفجرات.

ولاحظت من خلال متعاونين ميدانيين، أن التنظيم الإر هابي كان يدير تحت غطاء مدني أنشطة منشآته العسكرية والاقتصادية واللوجستية في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا.

ولاحقاً تمكنت الاستخبارات التركية من نقل المعلومات المتعلقة بمواقع هذه المنشآت إلى مركز القيادة.

وعقب تحديد الاستراتيجية وإتمام الاستعدادات أطلقت الاستخبارات عملية دمّرت خلالها بإصابات مباشرة نحو 50 منشأة تابعة للتنظيم الإرهابي.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الاستخبارات التركية أولت أهمية قصوى خلال عملياتها درءاً لإلحاق الضرر بالمدنيين والتجمعات السكنية.

وذكرت أن المقرات والمنشآت المستهدفة يؤوي بعضها قياديين في التنظيم وجرى تدميرها بنجاح.

وبيّنت أن عمليات الاستخبارات ساهمت بشكل كبير في تحييد التهديدات المحيطة بأمن الحدود وتعطيل الأهداف العملياتية وقدرة التنظيم على تنفيذ عمليات ضد تركيا.