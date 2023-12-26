سياسة
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لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي تصدّق على انضمام السويد إلى الناتو
صدّقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي خلال اجتماعها في أنقرة الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب عن حزب العدالة والتنمية فؤاد أُقطاي، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي تصدّق على انضمام السويد إلى الناتو
إحدى جلسات البرلمان التركي / صورة: AA
26 ديسمبر 2023

صدّقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي الثلاثاء، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، برئاسة رئيس اللجنة النائب عن حزب العدالة والتنمية فؤاد أُقطاي.

وحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي براق أقجه بار، إذ أطلع اللجنة على مسار انضمام السويد إلى الناتو.

وعقب تصديق اللجنة سيُحال ملف عضوية السويد إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي للتصويت عليه.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع، أعلن بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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