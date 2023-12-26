سياسة
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"جريمة حرب".. حماس تدين تصوير إسرائيل معتقلين عُراة في غزة
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصوير جنود إسرائيليين معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة بعد تجريدهم من ملابسهم، داعية المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المنافية لأبسط حقوق الإنسان.
"جريمة حرب".. حماس تدين تصوير إسرائيل معتقلين عُراة في غزة
إسرائيل تجرد فلسطينيين من ملابسهم وتجمعهم في ملعب بغزة / صورة: AA
26 ديسمبر 2023

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، تصوير جنود إسرائيليين معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة بعد تجريدهم من ملابسهم، معتبرة ذلك "جريمة حرب".

وقالت الحركة، في بيان: "تصوير جنود جيش الاحتلال عشرات من المدنيين الفلسطينيين في غزة بعد اعتقالهم وتجريدهم من ملابسهم في ظل حالة الطقس البارد يُعدُّ جريمة حرب".

ودعت الحركة "المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة والمنافية لأبسط حقوق الإنسان"، مطالبة إياها بـ"متابعة أوضاع المدنيين المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي في أماكن غير معلنة ولا يُعرف مصيرهم أو أوضاعهم الصحية".

وتداول نشطاء فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لمجموعة من المواطنين الذين اعتقلهم الجيش، وهم عُراة، بـ"الملابس الداخلية فقط"، وبينهم أطفال.

وخلفت الحرب الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 شهيداً، و54 ألفاً و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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