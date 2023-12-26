سياسة
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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بالبحر الأحمر وتنفيذ هجمات بمسيّرات على إيلات
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية شنّ هجوم بالصواريخ على سفينة تجارية في البحر الأحمر بعد رفضها نداءات تحذيرية، كما أكدت تنفيذها هجمات بالطائرات المسيّرة على إيلات الإسرائيلية دعماً للشعب الفلسطيني.
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بالبحر الأحمر وتنفيذ هجمات بمسيّرات على إيلات
الحوثيون يستهدفون بالصواريخ سفينة تجارية تابعة لشركة إم.إس.سي يونايتد في البحر الأحمر / صورة أرشيفية: Reuters  
26 ديسمبر 2023

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في ​​اليمن يحيى سريع، الثلاثاء، إن الجماعة شنّت هجوماً بالصواريخ على سفينة تجارية تابعة لشركة إم.إس.سي يونايتد في البحر الأحمر بعد أن رفضت ثلاثة نداءات تحذيرية.

وقال: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني.. نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينةٍ تجارية ’إم.إس.سي يونايتد’ بصواريخ.. بعد رفض طاقمها وللمرة الثالثة نداءات القوات البحرية، وكذلك الرسائل التحذيرية النارية المتكررة".

وأضاف أن الجماعة نفذت كذلك هجمات بطائرات مسيّرة على مدينة إيلات بجنوب إسرائيل "ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة".

وكان زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، هدد الأسبوع الماضي باستهداف البوارج الأمريكية، ردّاً على "أي تصعيد بالبحر الأحمر".

وقال الحوثي: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي توجه أمريكي للتصعيد، أو ارتكاب حماقة باستهداف بلدنا أو شن حرب عليه".

وهدد بأن "أي تصعيد من هذا النوع سيجعل البوارج وحركة الملاحة الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيّرة وعملياتنا العسكرية".

وتستهدف الجماعة السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها لدى مرورها بمضيق باب المندب، "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت "الحوثي" في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري استهداف سفينة نفط نرويجية لم تستجب للتحذيرات وواصلت الإبحار نحو إسرائيل، بينما أعلنت الوكالة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها الذين جرى استهدافهم في البحر الأحمر "بخير".

ويقع مضيق باب المندب، حيث يتمحور تنفيذ هذه الهجمات، بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن 14 يوماً في المتوسط، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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