أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، انقطاع الاتصال مع طواقمها في قطاع غزة بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت.

وقالت الجمعية في بيان: "انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمنا العاملة في قطاع غزة بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت".

وأضافت أن "القصف المدفعي (الإسرائيلي) صباح اليوم (الثلاثاء) لمقر الجمعية في خان يونس دمر شبكة الاتصال الهوائي (VHF) الخاصة بعمل الجمعية التي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات".

وتابعت بأن قطع الاتصال "يشكّل تحدياً كبيراً أمام طواقم الإسعاف والطوارئ في الوصول إلى الجرحى والمصابين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال" انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل مع قطاع غزة، وفق بيان صادر عن الشركة، التي تقدِّم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت في السوق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).

وهذه هي المرة الثامنة منذ اندلاع الحرب، التي تتعرض فيها خدمات اتصالات الشركة للقطع، كان آخرها في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر مصر لتفعيل خدمة التجوال وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.