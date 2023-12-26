سياسة
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حماس تؤكد إصرارها على وقف شامل لإطلاق النار "لا هدن مؤقتة"
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الثلاثاء، انفتاح الحركة على مبادرات قدمتها عدة دول بشأن تبادل الأسرى مع إسرائيل، مقابل الوقف الشامل لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن "إسرائيل تطرح على الوسطاء أفكاراً للتهدئة لا ترقى لتضحيات الشعب الفلسطيني".
حماس تؤكد إصرارها على وقف شامل لإطلاق النار "لا هدن مؤقتة"
"حماس" منفتحة على مبادرات "وقف شامل للنار" وليس "أفكاراً للتهدئة" / صورة: AA
26 ديسمبر 2023

أكّد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الثلاثاء، انفتاح الحركة على مبادرات ومقترحات قدمتها عدة دول بشأن تبادل الأسرى مع إسرائيل، مقابل الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل تطرح على الوسطاء أفكاراً للتهدئة لا ترقى لتضحيات الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدان بمقر الحركة في بيروت.

وقال حمدان إن "شعبنا لا ينتظر هدناً مؤقتة يخرقها الاحتلال بمزيد من المجازر ضد المدنيين بل ينتظر وقفاً شاملاً للعدوان".

وأشار إلى تكرار الحديث مؤخراً عن مبادرات ومقترحات حول التفاوض لتبادل الأسرى، مشدداً على أن "موقف الحركة الواضح بضرورة وقف العدوان الإجرامي على شعبنا".

وتابع: "تلقينا مقترحات ومبادرات من عدد من الدول تتعلق بمعركة غزة، والحركة منفتحة على كل المبادرات التي تحقق وقفاً شاملاً للعدوان على شعبنا، وعلى كل ما يحقق مصالحه العليا".

وأكد حمدان أن إسرائيل تطرح على الوسطاء أفكاراً للتهدئة لا ترقى لتضحيات الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنه "لا توجد حتى الآن مبادرة ناضجة حول وقف إطلاق النار، وجيش الاحتلال يحاول تغيير تكتيكاته من أجل بدء التراجع للوراء".

وتطرقت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى وجود مفاوضات بين إسرائيل وحماس، برعاية مصرية وقطرية، بشأن اتفاق لتبادل أسرى بين الطرفين، غير أن "حماس" أكدت مراراً أنها لن تدخل في مفاوضات بهذا الشأن من دون وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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