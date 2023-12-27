سياسة
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داعيةً لهُدنة.. فرنسا تعرب عن "قلق عميق" جراء تكثيف هجمات الاحتلال على غزة
أعربت فرنسا عن قلقها "العميق" إزاء تصريحات السلطات الإسرائيلية بخصوص تكثيف الهجمات على غزة وإطالة أمدها، مجددةً دعوتها من أجل التوصل إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار".
داعيةً لهُدنة.. فرنسا تعرب عن "قلق عميق" جراء تكثيف هجمات الاحتلال على غزة
داعيةً لهدنة.. فرنسا تعرب عن "قلق عميق" جراء تكثيف هجمات الاحتلال على غزة. / صورة: AA
27 ديسمبر 2023

أعربت فرنسا عن قلقها "العميق" إزاء تصريحات السلطات الإسرائيلية بخصوص تكثيف الهجمات على غزة وإطالة أمدها.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ الثلاثاء إلى "استمرار الهجمات الممنهجة مؤخراً في المنطقة ومقتل كثير من المدنيين".

وجدّدت الوزارة دعوتها من أجل التوصل إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقفٍ لإطلاق النار".

وأكّدت أن مبادئ القانون الدولي الإنساني "تنص على ضرورة حماية المدنيين في أي زمان ومكان بالعالم".

وشدّدت على أهمية اتخاذ إسرائيل "تدابير ملموسة" من أجل حماية المدنيين في غزة.

ورحّبت الخارجية الفرنسية باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2720، لافتة إلى أنه بمثابة تأكيد الحاجة الملحة إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2720 الذي يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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