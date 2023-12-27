سياسة
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شاهد | استشهاد 6 فلسطينيين في قصف بمُسيرة للاحتلال على مخيم نور شمس بالضفة
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس، شمالي الضفة الغربية، ودمَّرت منازل وممتلكات فيه. كما قصفت بطائرة مُسيَّرة مواقع بالمخيم، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين.
شاهد | استشهاد 6 فلسطينيين في قصف بمُسيرة للاحتلال على مخيم نور شمس بالضفة
الاحتلال يقصف منزلاً في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية / Others
27 ديسمبر 2023

استُشهد 6 فلسطينيين، وأُصيب آخرون في قصف بمُسيرة إسرائيلية، فجر الأربعاء، لمخيم نور شمس للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "6 شهداء وصلوا إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، إضافةً إلى إصابة خطيرة".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الشهداء سقطوا في قصف طائرة مسيّرة.

وبيَّنت أن الشهداء هم: "أحمد أنور حمارشة (19 عاماً)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاماً)، وأدهم محمد فحماوي (23 عاماً)، ويزن أحمد وحيد فحماوي (23 عاماً)، وفارس حسام فحماوي (29 عاماً)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاماً)".

وذكرت أن شاباً عمره 24 عاماً أُصيب بجروح خطيرة بالرأس وُصفت حالته بالحرجة.

وقال نقيب الأطباء في طولكرم رضوان بليبلة، إن جندياً من جيش الاحتلال طعن أحد المصابين داخل مركبة الإسعاف، لافتاً إلى أن مصابين آخرين جرى التعدي عليهم بالضرب بأعقاب البنادق والركلات واللكمات والتهديد بقتلهم من الجنود، وعدم السماح لهم بالوصول إلى المستشفى.

وكان شهود عيان قالوا إن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس للاجئين، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ما أدى لاندلاع مواجهات".

وقال الشهود إن الجيش قصف بالقذائف منزلاً مهجوراً في المخيم، وأُطلقت الأعيرة النارية بشكل كثيف على مركبة كانت متوقفة بالقرب منه.

وعمد جيش الاحتلال إلى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت داخل المخيم، في الوقت الذي سُمعت فيه أصوات انفجارات في المنطقة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن الجيش الإسرائيلي أعاق وصول طواقمها إلى داخل مخيم نور شمس.

وبيَّنت أن القوات احتجزت الطواقم لأكثر من ساعة قبل السماح لها بدخول المخيم ونقل المصابين وجثامين الشهداء.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

​​​​​​وحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية "يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 311".

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فاقم الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلِّفاً عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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