سياسة
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الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مُسيّرات وصواريخ للحوثيين فوق البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن قواتها أسقطت الثلاثاء في عملية استمرت نحو 10 ساعات، ما مجموعه 12 طائرة مُسيّرة و3 صواريخ بالستية وصاروخَين موجهَين.
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مُسيّرات وصواريخ للحوثيين فوق البحر الأحمر
واشنطن تعلن إسقاط "مسيّرات وصواريخ" بالبحر الأحمر / الصورة: @CENTCOM / Others
27 ديسمبر 2023

أعلنت الولايات المتحدة إسقاطها طائرات مسيّرة وصواريخ بالستية وموجهة "كروز" في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصة إكس أن قواتها أسقطت 12 طائرة بلا طيار هجومية أحادية الاتجاه، وثلاثة صواريخ بالستية مضادة للسفن، وصاروخَي كروز للهجوم الأرضي في جنوب البحر الأحمر أطلقها الحوثيون، على مدار 10 ساعات.

وأكدت أن تلك الهجمات لم تُلحق بالسفن في المنطقة أي أضرار ولم يُبلَّغ عن وقوع إصابات.

ويأتي البيان الأمريكي بالتزامن مع إعلان جماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق الثلاثاء، أنها استهدفت سفينة تجارية في البحر الأحمر بـ"صواريخ مناسبة"، ومواقع عسكرية في إسرائيل بطائرات مسيّرة.

وتوعدت الجماعة اليمنية في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامناً مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وبعد نحو شهر من بدء "الحوثي" استهداف السفن الإسرائيلية أو التي تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم "حارس الازدهار"، بهدف "ردع الهجمات بالبحر الأحمر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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