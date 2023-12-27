نشرت صحيفة هآرتس العبرية مقالاً للواء السابق بالجيش يتسحاق بريك بعنوان: "يفتقر الجيش ومعلقوه إلى بعض التواضع"، قال فيه إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري والمعلقين العسكريين يقدمون "عرضاً كاذباً" فيما يتعلق بالإنجازات بقطاع غزة.

وخدم يتسحاق بريك قائد لواء في سلاح المدرعات، وشارك في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 قائدَ سرية احتياط.

وقال بريك في المقال: "من الواضح أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والقيادة الأمنية، يسعون جاهدين لتصوير الحرب على أنها نصر عظيم قبل أن تتضح الصورة"، مؤكداً أن تدمير أنفاق حماس سيستغرق سنوات عديدة، وسيكلف شعب إسرائيل خسائر كثيرة.

وعن المقاطع المصورة التي يواصل الجيش الإسرائيلي بثها لتوثيق ما يعتبرها "إنجازات" في غزة، قال بريك: "إن خلق صور النصر حتى قبل أن نقترب من الهدف الذي طال انتظاره، يمكن أن يكون ضاراً للغاية إذا لم تتحقق أهداف الحرب بالكامل، وهي تدمير قدرات حماس وإطلاق سراح الرهائن، سيكون من الأفضل أن نكون أكثر تواضعاً".

وأضاف: "من المعلومات التي أتلقاها من القادة والجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة منذ البداية، تظهر الاستنتاجات التالية: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمعلقون العسكريون في القنوات التلفزيونية يقدمون عرضاً كاذباً فيما يتعلق بآلاف القتلى والجرحى من حماس، والحرب وجهاً لوجه بين قواتنا وإياهم".

وأضاف أن "أعداد قتلى حماس جراء نيران قواتنا على الأرض أقل بكثير، والحرب في معظمها لا تجري وجهاً لوجه، ومعظم القتلى والجرحى من قواتنا أصيبوا بالمتفجرات ومضادات الدبابات من حماس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "ما بين 7 و9 آلاف مسلح فلسطيني قُتلوا في غزة منذ بداية الحرب فيما أصيب نحو 20 ألفاً آخرين"، وفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي.

وأشار بريك إلى أن مقاتلي حماس يخرجون من الأنفاق ويزرعون المتفجرات، ويطلقون صواريخ مضادة للدبابات على الآليات، ويختفون مرة أخرى في الأنفاق، وشدد على أنه "لا يوجد حاليّاً حل سريع لقتال الجيش الإسرائيلي ضد حماس".

وأضاف: "حتى الجيش يعترف اليوم بمئات الكيلومترات من الأنفاق المتفرعة والعميقة، بعضها مبني على شكل طوابق، مع عديد من مراكز القتال".

وزاد: "لم يجلس خبراؤنا للبحث والتخطيط وإنشاء التدابير المناسبة للقتال تحت الأرض، ولهذا نحاول اليوم أن نرتجل الحلول، لكن لا سبيل لتقديم حل فعال".

وتابع: "أخبرني عديد من القادة العسكريين الذين يقاتلون في قطاع غزة أنه سيكون من الصعب للغاية منع حماس إعادة بناء قوتها حتى بعد كل الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بقواعدها".

وارتفعت الثلاثاء حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 492، وفق بياناته الرسمية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.