أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثلاثة شروط لتتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معتبراً في الوقت نفسه أن السلطة "لم تغادر القطاع حتى تعود إليه".

حديث عباس جاء خلال مقابلة مع قناة on المصرية بثها تلفزيون فلسطين (حكومي) مساء الثلاثاء.

وقال عباس: "نريد وقف القتال وقفاً شاملاً، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه".

وتابع: "هذه النقاط الثلاث طلبناها، بعد ذلك إذا صار خروج (إسرائيلي من غزة)، نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا التي نتحملها الآن، نكمل تحمل مسؤوليات السلطة الفلسطينية في كل من غزة والضفة والقدس دولةً فلسطينية واحدة".

وردّاً على سؤال بشأن ما إن كانت توجد خطط أو كوادر لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، أجاب: "لدينا كل شيء والكوادر موجودة هناك (...) نحن لم نخرج من غزة كي نعود إليها".

وفازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006، وإثر انهيار حكومة وحدة وطنية، سيطرت الحركة على غزة في العام التالي في ظل خلافات لا تزال قائمة مع حركة فتح بزعامة عباس.

عباس أوضح: "نحن في غزة ولنا مؤسساتنا وكوادرنا وشبابنا، ندفع لغزة، للشعب والمؤسسات 140 مليون دولار شهرياً.. نحن في غزة، اليوم عندنا من الوزراء 5 من غزة، 3 مقيمون فيها".

وبينما ترغب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية بغزة بعد الحرب، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الخيار، ويريد الاحتفاظ بسيطرة أمنية على القطاع.

وقال عباس إن إسرائيل لا تريد السلطة الفلسطينية في غزة، بل "تريد أن تبقى وتستقطع أجزاءً (أخرى من فلسطين)، لكن العالم لا يوافق، ونظرياً أمريكا لا توافقها".

ومضى قائلاً إن الاتصالات مستمرة مع مصر والأردن ضمن جهود وقف العدوان، مضيفاً أن "اجتماعات قريبة ستُعقد وتجمع دولاً أكثر مثل الإمارات وقطر للعمل على وقف العدوان، وللحديث عن ماذا بعد الحرب".

وحتى الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

وشدّد عباس على أن "إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة كما فعلت عام 1948".

وأردف بأن مخطط إسرائيل ونتنياهو وحكومته الحالية هو التخلص من الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.

وزاد أن "أمريكا هي التي تدعم إسرائيل.. وبإشارة واحدة (منها) يمكنها أن توقفها (الحرب)".

ومنذ اندلاع الحرب، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل أقوى دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى بات منتقدون يعتبرون واشنطن "شريكة" في "جرائم الحرب" الإسرائيلية بغزة.

ووصف عباس ما يجري في غزة بأنه "لم يحدث في أي مكان في العالم، أكبر وأفظع من نكبة 1948"، مضيفاً أن غزة "تحتاج إلى عشرات المليارات (من الدولارات) لتعود على الأقل تعيش حياة جديدة".

وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطين، يعانون حتى من قبل هذه الحرب من أوضاع كارثية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في عام 2006.