أعلن مصدر مصري مسؤول الثلاثاء، عن إعداد "مقترح أوّلي" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يواجه حرباً إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة نقلاً عن المصدر إن "ما يُتناول بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أوّليّ"، بلا تفاصيل بشأنه.

وأضاف المصدر أنه "سيتبلور موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة الأطراف كافة".

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محَتجزين إسرائيليين وأجانب لدى حماس، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة إلى القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت، حتى الثلاثاء 20 ألفا و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.