أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان: "قُتل ضابط وجنديان في معارك بشمال قطاع غزة"، دون تفاصيل عن ظروف مقتلهما.

وخلال الساعات الماضية أعلن الجيش مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.

كما أعلن إصابة 43 آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 494 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 167 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

والثلاثاء أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم في جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك في عملية مشتركة مع كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت سرايا القدس، في بيان: "في عمل مشترك مع كتائب القسام، تمكنّا من استهداف 5 آليات عسكرية صهيونية بقذائف التاندوم والياسين 105، في محاور التقدم بجباليا البلد، شمالي قطاع غزة".

وأوضحت في بيان آخر، أنها تمكنت في عملية مع "القسام" من القضاء على "قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جباليا البلد (شمال)، وذلك بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـTBG مما أدى إلى إيقاع قتلى وجرحى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "القسام" في بيان، إيقاع "قتلى وجرحى بتفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود، شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة".

وقالت في بيان آخر، إنها "استهدفت ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود شمال شرقي مخيم البريج (وسط) وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

كما أضافت في بيانين آخرين أنها استهدفت "دبابتَي ميركافا بقذيفتَي الياسين 105، شرق مخيم البريج".

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.